嚴韻詩 - 乳癌術後的中醫調治 | 中大說中醫

香港中文大學中醫學院
2025-10-29 00:00 HKT
中醫認為「乳病從肝」， 乳癌的發病與情緒壓力有着密切的關聯。情志內傷、氣血不足，加上氣滯血瘀、痰濕阻滯等使經絡阻塞於乳絡，引致乳癌的發生。西醫多以手術、化療、電療、標靶、荷爾蒙治療作為標準治療；而中醫則以調整體內陰陽失衡、氣血不暢、臟腑功能失調等因素，強調疏肝理氣，配以清熱解毒、化痰散結。很多臨床研究證明中藥的配合能減少西醫治療的副作用、提高生活質量及延長生存週期。
 
中醫如何配合治療？
 
病人可在手術前後進行中醫調理，使精氣充足，促進術後的恢復。中藥能協助病人在術後盡快恢復體力，減輕不良反應，如：局部皮膚修復不良、手術位置感覺疼痛或麻木、氣虛乏力等。食療上可使用五指毛桃、圓肉、茯苓、陳皮、紅棗等以平補氣血；若出現上肢淋巴水腫，則可使用薏苡仁、茯苓皮、桑枝、車前子等以利水消腫。
 
化療、標靶治療時或出現各樣不適和副作用，如噁心嘔吐、口乾、脫髮、皮膚出現紅疹、泄瀉或便秘等，中醫治療時需考慮以顧護體質、減少副作用為主，協助舒緩治療所引起的不適感，提升白血球和造血功能，增加食慾，改善噁心感覺。治療期間不建議使用抗癌中藥，但可以選擇藥食同源的食物進行調理，避免出現中西藥相沖的情況，也減輕患者對治療的擔憂和疑慮。食療可用陳皮、砂仁、穀芽、生薑等改善胃腸不適；以沙參、玉竹、麥冬改善身熱口乾；以黃蓍、紅棗、枸杞子、黑芝麻等改善骨髓抑制造血功能的情況。
 
中醫認為，電療屬於熱毒範圍，耗氣傷陰，容易造成出皮膚灼熱疼痛、口乾、身熱等陰虛內熱的症狀，而中藥則能舒緩灼熱感覺，改善皮膚癒合。常用生地、玄參、麥冬、沙參等清熱養陰，益氣生津的藥物。
 
另外，乳癌病人在接受荷爾蒙治療或化療期間，較容易出現潮熱，每天可能出現數次，甚至數十次，影響睡眠和情緒，甚至影響工作和生活質素。尤其是服用他莫西芬（Tamoxifen）或打「停經針」（如：Zoladax）的婦女，更易出現潮熱症狀。中醫認為屬於腎陰不足，臟腑失去濡養，故治療時多以滋腎陰為主，輔以疏肝理氣，調和氣血，多用生地、龜板、地骨皮、丹皮、白芍、柴胡等，以恢復臟腑陰陽平衡。而服用芳香環轉化酶抑制劑（AI藥如：Letrozole），則較多出現關節不利、晨僵、甚至關節痛，可用黃芪、桂枝、桑寄生、牛膝等，以暢通經絡，改善氣血不足。
 
現代中醫在治療乳癌時多配合西醫共同治療，各自發揮所長，相互補足，增強療效而又能提高病人的生活質量。「正氣存內，邪不可干」，體質改善，免疫功能正常，能更有效地預防癌症復發或轉移。
**請注意，使用中藥前，應先請教註冊中醫師以了解個人體質及證型。
 
生活小貼士：
1）需遠離致癌或含動物性雌激素成分的食物，如：蜂王漿、雪蛤膏、紫河車、羊胎素等，這些成份進入身體後或會刺激癌細胞生長。
2）避免頻繁使用染髮劑、少用塑膠製品、慎用化妝品和護膚品等。
3）積極面對術後生活，適量運動，保持平和的心態，避免情緒過份起伏，有效預防肝氣鬱結。
4）定期進行乳房檢查，包括乳房造影和超聲波，及早發現病灶，盡早求醫。


香港中文大學中醫學院  
註冊中醫師  
嚴韻詩博士

