七仙羽 - 運氣不好 因為祖墳有蛇？ | 七仙語

七仙語
七仙語
七仙羽
2025-10-27 02:00 HKT
生活 專欄
　　祖墳下有蛇好不好？經常聽到有人說祖墳下有蛇的個案，有的說好，有人說不好，眾說紛紜。

　　最近有個客戶黃先生，因為家中事事不順，失業、破財、孩子不孝順，叫我查一查是不是家中風水有問題。

　　其實他家中的風水沒甚麼大問題，只要稍作移動物件擺位便可，不至於令到全家失業又破財，查證後，發現是陰宅風水影響了全家。

　　根據黃先生所述，祖墳已經破裂，而且下面全是數不清的蛇在蠕動，不知如何是好，加上害怕蛇咬，所以從沒有去過拜山。

　　蛇被視為「地龍」，在墳墓中出現蛇，說明墓地是藏風聚氣的「龍穴」，地氣好，子孫後代將興旺昌盛。蛇也被認為是土地公的兵將，墳墓附近有蛇，象徵吉利，棺材不宜再遷葬他處。而祖墳裏的蛇，乃先人魂魄之所歸，也說明後代子孫旺盛。

　　但黃先生祖宗的祖墳卻有一問題，就是蛇太多，太多蛇會導致氣運外洩，對家運不利，應及時修補，又或移走一定的蛇，盡量不要令祖墳內有太多蛇。但謹記不應殺蛇，如傷害了它，則恐有不祥事發生，而萬一蛇亡了，更是大凶之兆。而從自然角度分析，墓穴內冬暖夏涼，加之有小洞孔，土又鬆軟，年久之後產生空穴，故蛇容易進出，因為墳墓一般不受打擾，因此有些小動物就喜歡在其中安身。如果能夠為牠們提供庇護，也可算是一件恩澤生靈的好事。

七仙羽

