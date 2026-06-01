劉偉利 - 不專業無經驗不了解招致失敗 | 巨B講投資

在投資與商業領域，多數失敗並非單純運氣不佳，而是源於不專業、缺乏經驗，因而對關鍵資訊「不懂」。不了解市場規則、不明白風險的本質、也不清楚自身能力的邊界，往往引發一連串嚴重判斷錯誤：誤判形勢、錯估潛在損失，最終以高昂代價收場。這道理看似簡單，卻極其深刻——知識與經驗的缺失，會讓人在不確定的現實中用錯方法，付出沉重代價。



市場上這樣的案例屢見不鮮。2021年美國GameStop meme股事件就是最典型的寫照。當時大量缺乏經驗的散戶投資者，在社群媒體熱潮推動下，紛紛湧入這間傳統遊戲零售商股票。他們並不理解公司長期基本面早已惡化，也不清楚短期逼空背後隱藏的極端波動風險，僅憑「跟風效應」與「快速致富」的幻想，在高位大量買入。結果股價在短時間內急漲後迅速暴跌，許多新手不僅血本無歸，更有部分人透過借貸加碼，最終損失遠超本金。這場事件充分顯示，當熱情凌駕於理解之上，往往只能換來沉痛的教訓。



另一個警訊是2022年加密貨幣市場的大崩盤。以Terra Luna穩定幣突然崩潰為起點，迅速延燒至Celsius Network、Three Arrows Capital等知名機構，最終導致FTX交易所轟然倒閉。許多剛進入加密市場的投資者，完全不懂去中心化金融的複雜風險、流動性危機以及平台治理問題，卻被高收益宣傳所吸引，盲目將大量資金投入未經過充分驗證的項目。當市場信心瞬間崩塌，系統性風險全面爆發，無數資產在極短時間內蒸發，無數家庭的積蓄化為烏有。



這些真實案例共同指向一個核心道理：不了解會直接導致失敗，而失敗的根源往往是「不知道自己不知道」。專業的投資者與企業經營者，會花費時間深入研究基本面、建立完善的風險控管機制，並透過長期實戰逐步累積經驗；反觀不專業者，則容易陷入確認偏誤、追漲殺跌，或輕信小道消息，最終在市場中反覆受挫。根據多項市場研究顯示，許多散戶投資者長期表現大幅落後大盤指數，正是因為知識不足與情緒驅動，頻繁交易反而侵蝕了應有報酬。



從中我們可以吸取重要教訓：投資或創業之前，必須先誠實面對自身的無知，客觀評估能力範圍。任何重要決策都應建立在充分研究、多元化配置以及專業建議之上，而非一時衝動。經驗無法速成，唯有透過持續學習、模擬練習與小額實戰，才能穩健成長。市場從不同情「不了解」的人，它只會尊重並獎勵那些願意承認不足、並努力補足知識的人。



總之，在充滿不確定性的商業世界中，專業始於自知之明。與其急於追求高報酬，不如先打穩知識與風險意識的基礎，方能避免因無知而重蹈覆轍，逐步走向可持續的成功之路。



Collis Capital合夥創始人

劉偉利

