鄧聲興 - 聯通估值修復空間廣闊｜開工前落盤/頭條名家本周心水

世界電信日當天，三大運營商同步推出AI Token套餐，通訊行業從「管道提供者」向「算力服務商」的歷史性跨越，其中中國聯通（762）的轉型尤其值得關注。聯通上海公司升級發布「UniAI·智聯申城2.0」，從MaaS全面轉向Token服務，並針對OPC（一人公司）推出專屬優惠套餐，直擊算力成本痛點。Token已成為數字經濟核心價值載體，「Token工廠」賽道正被運營商憑藉網絡與算力優勢卡位。聯通一季度業績雖受增值稅調整影響，營收1028億元微降0.5%，歸母淨利潤48.85億元倒退17.6%，但算力業務收入達154億元，按年增長8.3%，智算規模達45 EFLOPS，建成7個百兆瓦級AIDC園區；其車聯網卡搭載智能汽車數量突破1億輛，覆蓋92間車企，月接口調用超20億次，建成全球最大車聯網基礎設施，完成向智能汽車數字底座的戰略升級。



此外，位於琶洲的聯通安全產業園即將動工，以「一棟樓就是產業園」模式打造大灣區數字安全標杆。聯通正從傳統運營商蜕變為「連接+算力+AI+安全」的綜合數字服務商。隨着算力業務佔比持續提升，估值修復空間廣闊，值得長線收集。目標價9.2元，止蝕價7.5元。



筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。



香港股票分析師協會主席

鄧聲興