鄧聲興 - 聯想目標價看18元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

聯想集團（992）近期股價強勢破頂，主要受惠於AI算力需求爆發式增長，集團基礎設施方案業務（ISG）迎來CPU與GPU伺服器的雙重提振。從最新財務數據觀察，2026財年前3季度公司實現營業收入約4209.78億元，按年增約18%；歸母淨利潤約95.25億元，按年升約7.5%，其中第3季單季收入達1520.26億元，按年增逾18%。盈利質量提升主要源於AI驅動的產品結構優化，智能設備透過成本管控與高端產品組合升級改善營運效率，解決方案服務集團項目與託管服務佔比已超過5成，帶動整體利潤率躍升。基礎設施方案集團AI伺服器放量，加上存貨周轉天數下降、應收帳款管理穩健，供應鏈韌性持續增強。集團已完成對Phoenix Technologie固件業務的收購，全面掌握BIOS核心技術，並主導制訂《人工智能終端智能化分級》國家標準，進一步強化軟硬協同能力。聯想正從傳統硬件製造商向「AI基礎設施平台」，投資者可趁回調吸納。目標價18元，止蝕價12元。筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。



香港股票分析師

協會主席

筆者為證監會持牌人

鄧聲興