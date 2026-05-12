Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧聲興 - 聯想目標價看18元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　聯想集團（992）近期股價強勢破頂，主要受惠於AI算力需求爆發式增長，集團基礎設施方案業務（ISG）迎來CPU與GPU伺服器的雙重提振。從最新財務數據觀察，2026財年前3季度公司實現營業收入約4209.78億元，按年增約18%；歸母淨利潤約95.25億元，按年升約7.5%，其中第3季單季收入達1520.26億元，按年增逾18%。盈利質量提升主要源於AI驅動的產品結構優化，智能設備透過成本管控與高端產品組合升級改善營運效率，解決方案服務集團項目與託管服務佔比已超過5成，帶動整體利潤率躍升。基礎設施方案集團AI伺服器放量，加上存貨周轉天數下降、應收帳款管理穩健，供應鏈韌性持續增強。集團已完成對Phoenix Technologie固件業務的收購，全面掌握BIOS核心技術，並主導制訂《人工智能終端智能化分級》國家標準，進一步強化軟硬協同能力。聯想正從傳統硬件製造商向「AI基礎設施平台」，投資者可趁回調吸納。目標價18元，止蝕價12元。筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。

香港股票分析師
協會主席
筆者為證監會持牌人
鄧聲興

最Hit
添好運首推點心放題！95歲泰斗監修懷舊系列 3小時任食經典豬油包/鵪鶉蛋燒賣/欖仁冰肉千層糕
飲食
11小時前
元朗逾30年老牌餅店母親節旺過酒樓？大批市民排隊買蛋糕 必試招牌芒果蛋糕 網民震驚：元朗人好支持！
元朗逾30年老牌餅店母親節旺過酒樓？大批市民排隊買蛋糕 必試招牌芒果蛋糕 網民震驚：元朗人好支持！
生活百科
13小時前
稻香全新宵夜火鍋放題！$98/位任食火鍋配料、點心、小食 加$30升級酒水任飲
稻香全新宵夜火鍋放題！$98/位任食火鍋配料、點心、小食 加$30升級酒水任飲
飲食
11小時前
凱施餅店創辦人蕭偉堅墮樓亡 涉案工廈昔日設麵包工場丟空逾年 銀主公開出售
突發
15小時前
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
好去處
15小時前
李泳豪現身受訪笑談與李泳漢童年：我同哥哥成日整蠱許冠英 重溫昔日兄弟情因爭產反面惹心酸
李泳豪現身受訪笑談與李泳漢童年：我同哥哥成日整蠱許冠英 重溫昔日兄弟情因爭產反面惹心酸
影視圈
13小時前
灣仔豪宅雙屍案│英籍銀行家五日虐殺兩妓女 拍片紀錄兇殘過程
突發
2026-05-11 00:01 HKT
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
香港女飛魚何詩蓓公開戀情 與荷蘭泳壇男神高調放閃 阿諾卡明加曾因「透明」泳褲爆紅
香港女飛魚何詩蓓公開戀情 與荷蘭泳壇男神高調放閃 阿諾卡明加曾因「透明」泳褲爆紅
影視圈
10小時前
朱慧敏囡囡冧爆獻唱 B仔製母親節禮物萌態百出 晒家庭日常洩半山豪宅間格擁無敵景觀
朱慧敏囡囡冧爆獻唱 B仔製母親節禮物萌態百出 晒家庭日常洩半山豪宅間格擁無敵景觀
影視圈
9小時前
更多文章
鄧聲興 - 勝宏具長線投資價值 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　勝宏科技（2476）專注於高階高密度互連及高多層PCB研發，以13.8%的市佔率穩居全球AI及高性能算力PCB市場首位。公司作為全球AI算力PCB賽道的絕對龍頭，正受惠於行業超級周期，業績確定性高企，長線投資價值顯著，值得重點關注。目標價380元，止蝕價319元。筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。 香港股票分析師 協會主席 筆者為證監會持牌人 鄧聲興
2026-05-11 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水