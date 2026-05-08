伍禮賢 - 快手價殘可博反彈 | 開工前落盤

快手（1024）股價今年從高位下跌超過4成，估值具向上修潛力。集團核心業務表現穩健，網上營銷服務收入為目前最大收入來源，憑藉AI在網上營銷服務多場景的加速滲透，以及短片廣告的高轉化率，帶動網上營銷服務收入按年仍升12.5%。



至於集團電商業務表現穩健，公司進一步賦能商家擴大私域基礎和提升私域經營效率，使複購率提升，刺激去年GMV按年增15%。



此外，公司日活躍用戶（DAU）突破4億人，用戶日均使用時間長期保持在120至130分鐘的高位，流量護城河穩固，為公司線上營銷及電商業務提供穩步增長動能。



集團預測市盈率約10倍，預測市銷率僅1.2倍，大幅落後同業，股價潛在反彈空間大。可於48元買入，目標價53元，跌穿43元止蝕。



筆者為證監會持牌人，本人沒有持有上述股份​​。



光大證券國際

證券策略師

筆者為證監會持牌人

伍禮賢