伍禮賢 - 快手價殘可博反彈 | 開工前落盤
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快手（1024）股價今年從高位下跌超過4成，估值具向上修潛力。集團核心業務表現穩健，網上營銷服務收入為目前最大收入來源，憑藉AI在網上營銷服務多場景的加速滲透，以及短片廣告的高轉化率，帶動網上營銷服務收入按年仍升12.5%。
至於集團電商業務表現穩健，公司進一步賦能商家擴大私域基礎和提升私域經營效率，使複購率提升，刺激去年GMV按年增15%。
此外，公司日活躍用戶（DAU）突破4億人，用戶日均使用時間長期保持在120至130分鐘的高位，流量護城河穩固，為公司線上營銷及電商業務提供穩步增長動能。
集團預測市盈率約10倍，預測市銷率僅1.2倍，大幅落後同業，股價潛在反彈空間大。可於48元買入，目標價53元，跌穿43元止蝕。
筆者為證監會持牌人，本人沒有持有上述股份。
光大證券國際
證券策略師
筆者為證監會持牌人
伍禮賢
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