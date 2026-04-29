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鄧聲興 - 天齊鋰業目標價67.5元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
4小時前
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產經 專欄
內容

　　天齊鋰業（9696）發布第一季度業績，營收約51.28億元人民幣，按年飆升98.44%，歸母淨利潤約18.76億元，按年更錄得近17倍的爆發式增長，達1699.12%，在去年同期低基數下，主要鋰產品銷售均價顯著上行直接帶動毛利修復，毛利率由44.3%擴闊至62.7%，價格端拉動效應明確。值得留意是，利潤彈性並非單靠鋰價，期內來自聯營公司SQM的投資收益約4.28億元，按年大增，加上財務費用由正轉負至-1.51億元，以及資產減值淨轉回約1.14億元，多項因素共同放大盈利彈性，最終營業利潤達37.36億元。公司同時推進兩條主線：泰利森第三期化學級鋰精礦擴產項目已於2026年1月產出首批產品，進入產能爬坡關鍵期；融資層面則完成以45.05港元配售6505萬股新H股及發行26億元人民幣可轉債，總股本擴大約4%。惟SQM與Codelco合作交易正式生效，天齊智利在當地訴訟終審敗訴，公司表明將動態評估該長期股權投資的價值變動。

　　整體而言，首季業績反映鋰價周期反彈與財務工程疊加的成果，惟少數股東權益佔比不低（約9.65億元），歸母口徑與合併口徑存在明顯分流，加上可轉債未來潛在轉股稀釋效應，投資者宜結合產能爬坡節奏及海外權益風險作綜合判斷。目標價67.5元，止蝕價50元。

　　筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。

香港股票分析師協會主席
鄧聲興
 

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