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聞風至 - 比亞迪似轉勢有力試高位 | 鮮股落鑊

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聞風至
8小時前
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產經 專欄
內容

美伊談判短期難有結果，加上中東當地部分煉油設施已受破壞，油價在今年餘下時間「居高難下」的勢態將難以改變，電動車概念龍頭比亞迪（1211）昨日無視市場負面消息，股價出現轉勢訊號，短線重上高位意欲強烈。

　　內地車市開年以來掀起的「超長周期低息車貸」促銷潮近期出現轉折。據悉，多間銀行及融資租賃公司已開始收緊相關業務，部分原本廣受歡迎的「7年期低息買車貸款計劃」已被叫停。同時，海外市場競爭正急劇升級。近期韓國車廠如現代汽車、起亞高層公開警示，隨着中國品牌大規模出海及歐盟排放法規趨嚴，歐洲已正式演變為全球電動車價格戰的主戰場。韓系車廠不僅在歐洲推出起售價低於3萬歐羅的平價車型正面迎擊，更在碳積分交易上減少對中國品牌的依賴。

　　然而，比亞迪股價經歷「六連跌」後股價於100元水平展現強勁反彈力，昨日收升5.4%，收報106.7元，過去3個交易日成交金額分別達33億、30億、37億元，明確有資金流入博反彈。

　　中期來看，比亞迪近日在2026北京車展發布旗艦SUV海獅08，「海獅08」被市場視為焦點產品之一。據報「大唐」上市僅一天便接3萬筆定單，顯示其市場吸引力。

　　在高油價與國內金融政策收緊交織下，比亞迪憑藉「海獅08」等新車熱潮及強大的技術優勢，於股價百元關口展現極強韌性。昨日大成交反彈已釋放止跌轉勢訊號，顯示龍頭股在板塊逆風中率先「開跑」，短線走勢及後續高位突破值得密切留神。

聞風至

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2026-04-27 02:00 HKT
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