彭丽婷 - 補能革新 啟動香港零碳交通引擎 | 零碳築跡

隨着全球應對氣候變化步伐加快，交通運輸業的能源轉型已從可選項變為必選項。步入2026年，新能源汽車產業逐漸告別單靠補貼驅動的初級階段，並邁向以技術創新和市場需求主導的成熟發展期。對於致力於實現碳中和目標的香港而言，構建高效智能的補能網絡，無疑是連接綠色出行與可持續未來的關鍵樞紐。



在國家戰略層面，充換電雙軌並行已成為共識。根據國家發展改革委與能源局最新指引，內地正加速構建「光儲充放」一體化的新型補能體系，同時大力推動重卡換電走廊建設，為粵港澳大灣區能源「互聯互通」奠定堅實基礎。



香港特區政府亦與時俱進，修訂《香港電動汽車普及路線圖》，明確訂下於2030年前將快速充電樁數量增至不少於4000個，亦計劃於2027年前完成超充樁示範站建設的新目標。這標誌着香港的補能藍圖正朝廣覆蓋、高效率方向全面升級，旨在紓緩用戶「里程焦慮」，並為跨境物流提供能源保障。



乘用車領域方面，技術路線呈現出多元共生的格局。一方面，以華為、比亞迪為代表的閃充技術，通過液冷散熱與高壓平台，將充電時間壓縮至10到15分鐘，大幅提升公共充電便利性。另一方面，「換電模式」則憑藉其車電分離的商業優勢，在高端市場及特定運營場景佔有一席之地。頂尖企業如寧德時代，通過標準化電池包設計，實現了兩分鐘內的快速換電，既降低用戶購車成本，又透過電池資產管理延長壽命，為高密度城市環境提供節省空間的補能方案。



相比乘用車，商用車與工程機械的電動化更着重運營效率與全生命周期成本。針對重型貨車與工程車輛，底盤換電及背負式換電技術日趨成熟。底盤換電技術通過自動化設備，可於3至5分鐘內完成重型卡車電池更換，運作效率媲美傳統加油方式，特別適合港口貨櫃車、跨境物流車等高頻運營場景。



此外，鑑於工程機械的特殊需求，新一代換電站已集成儲能功能，具備利用峰谷電價削峰填谷，甚至作為微電網節點向主電網反向送電的能力，不僅大幅降低營運成本，更為香港建築業綠色轉型提供強而有力的技術支撐。



無論是超級快充還是高效換電，均是香港邁向零碳交通不可或缺的「雙翼」。未來，隨着技術標準逐步統一與基礎設施日臻完善，一個更高效、更清潔的智慧能源網絡，定將在香江兩岸加速鋪展。



零碳智能聯盟秘書長

彭丽婷