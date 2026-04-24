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張日強 - 內地生出手提早搶租盤 | 樓聲隨筆

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張日強
5小時前
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產經 專欄
內容

距離暑假還有兩個多月，內地生租樓情況亦逐步日漸增加，加上提早出手將有更多租盤可作選擇，以免與其他內地生或專才搶盤等競爭，故市場已有不少內地生提早洽租鄰近校園的心儀屋苑單位，加上預租單位及繳付一年租金更可相宜，以致近期各區大型屋苑亦陸陸續續錄得內地生承租個案。

　　雖然距離暑假傳統租務旺季仍有近兩個多月，惟市場已有不少內地生提早出手，紛紛出動於校園附近屋苑尋覓筍盤，日前就錄得一宗西營盤屋苑瑧蓺的租務，內地生以預租形式租入的個案。據悉，該內地生提早於區內屋苑尋覓心儀的單位，最終揀選上述單位，該單位面積約216方呎，採開放式間隔，外望海景，剛以1.8萬元成功租出，折合呎租約83元，並決定預付全數一年租金，涉及資金約25萬。該內地生主要看中屋苑鄰近大學校園及港鐵站，交通出入極度便捷。為免在暑期旺季面臨激烈的租盤競爭，加上見單位租期切合自身需要，遂決定預繳一年租金，提早鎖定單位。

　　事實上，受到差餉物業估價署公布的2月租金指數升溫，連升4個月的效應下，即將到來的暑假租務旺季將受刺激，近期市場上已有內地生頻頻於鄰近校園的屋苑尋覓筍盤，由於暑假為傳統租務旺季，加上專才及本地客亦陸續加入搶盤行列，故市場已有部分內地生提早鎖家筍盤，以免時間太倉促下出現搶盤競爭場面。

張日強

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