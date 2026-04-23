張日強 - 上車客趁機密密覓細價筍盤 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛向好，發展商推盤步伐更逐步加快，新盤貨尾及二手樓市場亦受到帶動，由於新盤開價貼市甚至稍低於市價，隨即引領到各路客源走出來，當中更以用家最為積極，除了投資者外，上車客更是要的客源，故不單止新盤受到追捧，二手細價屋苑同樣獲用家支持，用家乘近日的旺勢四出尋覓筍盤，其中細價樓連獲用家承接，反映市場細價盤仍是市場的主流。



新盤頻頻以貼市或低價搶攻，隨即引領到各路客源湧出來，當中以新盤及貨尾盤最受市場追捧，近日新盤銷情連番報捷，部分向隅客亦回流貨尾盤及二手樓市場尋覓筍盤，日前二手細價樓就錄得多宗二手成交個案，並以上車客主導，其中沙田全輝中心最新得成交，單位面積約397方呎，議價後以374萬元沽出，平均呎價約1.2萬元。粉嶺名都亦連環錄得成交，單位面積約533方呎，議價後以455萬元沽出，平均呎價1.1萬元。青衣翠怡花園亦錄得成交，單位面積約365方呎，剛以約470萬元成交，平均呎價約1.2萬元。



事實上，近期新盤市場旺熱，發展商亦趁勢加快推盤步伐，由於市場有其他新盤加入競爭，往往開價都採取貼市或低價出擊，故吸引了不少用家及投資者湧出來，惟亦有部分準買家未能成功購得心頭好，向隅客便轉投貨尾及二手樓市場覓盤，當中細價樓更成為上車客的目標。



張日強