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張日強 - 港鐵「閃電」開標有利推進北都發展 | 樓聲隨筆

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張日強
2小時前
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產經 專欄
內容

剛於本周一截標的錦上路站二期物業發展項目，由於有合共8組財團入標，相對競爭十分激烈，是近4年以來競投港鐵最多財團的項目，相隔只有一日的時間，港鐵昨日（周二）隨即開標，項目由信和夥拍中國海外、鷹君及招商局置地所合組的財團成功投得，力壓其餘7組財團。港鐵今次以「閃電」方式開標，將有利推進北部都會區的未來發展。

　　港鐵錦上路站二期物業發展項目於本周一截標，合共接獲8組財團入標，主要來自大型發展商包括長實、新地、恒基、會德豐、嘉華、嘉里及由信和夥拍中海、鷹君、招商局置地所組成的財團入標等，由於信和等早年已投得錦上路站一期的發展權（現樓盤名柏瓏）具有相當經驗，加上提供的條件合乎要求，而且財團背景組合龐大，相對極具實力，據了解，今次二期的總投資額逾130億，相信有一定的能力以分擔風險。港鐵以閃電方式開標並批出予信和牽頭的財團，預期將有利推進北部都會區的未來的發展，尤其配合港鐵未來北環線的開通，發展潛力極大。

　　事實上，錦上路站二期項目屬於北部都會區首個大型發展；將發展為一個綜合發展項目，可建總樓面約120.65萬方呎，其中住宅總樓面約76.79萬方呎，料提供1290伙，商業總樓面則約43.86萬方呎。另外，中標財團將取得此發展項目商業部分的未來擁有權。

張日強

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2026-04-21 02:00 HKT
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