Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧聲興 - 範式智能目標價50元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　國新辦4月17日「開局起步『十五五』」主題記者會上，國家發改委副主任王昌林明確今年將聚焦「人工智慧+」基礎設施、城市更新、國家水網及新型能源體系等領域，開展擴大有效投資行動，同時在中央投資項目中全面推進「軟建設」機制，並發揮國家創業投資引導基金作用，引導社會資本支持科創及新興產業。

　　AI龍頭範式智能（6682）最新業績及定單數據展現強勁增長動能，2025全年營收71.35億元人民幣，按年增長35.6%，經調整歸母淨利潤1784萬元，首次實現全年盈利；截至2026第一季，在手定單已逾89億元，超越去年全年收入規模，其中單季Token收入更已超過2025總和，反映API業務進入指數級放量階段。集團確立「AI Platform穩增長、API快速放量、Agentic AI深賦能」三駕馬車格局，2025年API及Agentic

AI收入分別飆升129.2%及93.2%，後者聚焦電力現貨交易等場景，按結果付費模式具高複製性。參考海外同業估值，預測2026至2028年收入複合增速逾3成，對應預測市銷率分別為1.8倍、1.3倍及1倍，歸母淨利潤更將由0.54億元躍升至4.5億元，維持「買入」評級。在國家「人工智慧+」行動與盈利拐點雙重驅動下，公司有望迎來價值重估。目標價50元，止蝕價40元。

　　筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。

香港股票分析師協會主席
鄧聲興
 

最Hit
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
影視圈
9小時前
流水蝦燒烤場全線結業！推5小時任食海鮮救市失敗 熟客不捨：唔知可以再喺邊到食到......
流水蝦燒烤場全線結業！推5小時任食海鮮救市失敗 熟客不捨：唔知可以再喺邊到食到......
飲食
12小時前
伊朗局勢｜特朗普：美軍向伊朗貨船開火並扣押 據報伊朗拒絕參與第二輪談判｜持續更新
01:42
伊朗局勢｜特朗普宣布延長對伊朗停火 期間繼續封鎖伊朗港口｜持續更新
即時國際
35分鐘前
施明設靈丨李家鼎不滿李泳漢家屬花圈拒落弟婦名字 按耐悲憤只求喪禮安然進行：唔會去解穢酒
01:34
施明設靈丨李家鼎不滿李泳漢家屬花圈拒落弟婦名字 按耐悲憤只求喪禮安然進行：唔會去解穢酒
影視圈
10小時前
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
生活百科
9小時前
老人家獲派公屋冇錢裝修 獲獨居長者「神人級」獻計解救 幾百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
老人家獲派公屋冇錢裝修 獲獨居長者「神人級」獻計解救 幾百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
鄭欣宜為《歌手2026》熱身？ 休養後變面尖尖身形激瘦 一個小細節驚揭健康狀況
鄭欣宜為《歌手2026》熱身？ 休養後變面尖尖身形激瘦 一個小細節驚揭健康狀況
影視圈
7小時前
滙豐散戶出席股東會 稱最緊要派息 盼總部搬回香港
滙豐散戶出席股東會 稱最緊要派息 盼總部搬回香港 「今年禮物勝去年」
股市
13小時前
2.28億元金多寶︱5.2攪珠 慶祝六合彩50周年 頭獎彩金破紀錄
2.28億元金多寶︱5.2攪珠 慶祝六合彩50周年 頭獎彩金破紀錄
社會
12小時前
更多文章
鄧聲興 - 舜宇具多元化賽道助抗逆 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　舜宇光學科技（2382）2025年業績亮眼，營收432.3億元人民幣，按年增加12.9%，純利飆升71.9%至46.4億元，汽車業務收入增21.3%成核心引擎，手機高端化（玻塑混合鏡頭出貨量激增95.8%）及AI智能眼鏡（相關模組收入暴增800%）、機械人等第二曲線布局漸見雛形，管理層更明確擬分拆車載光學子公司舜宇智行獨立上市，此舉有助釋放價值並提升估值。集團在全球車載鏡頭出貨量穩居第一，AD
2026-04-21 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水