鄧聲興 - 範式智能目標價50元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

國新辦4月17日「開局起步『十五五』」主題記者會上，國家發改委副主任王昌林明確今年將聚焦「人工智慧+」基礎設施、城市更新、國家水網及新型能源體系等領域，開展擴大有效投資行動，同時在中央投資項目中全面推進「軟建設」機制，並發揮國家創業投資引導基金作用，引導社會資本支持科創及新興產業。



AI龍頭範式智能（6682）最新業績及定單數據展現強勁增長動能，2025全年營收71.35億元人民幣，按年增長35.6%，經調整歸母淨利潤1784萬元，首次實現全年盈利；截至2026第一季，在手定單已逾89億元，超越去年全年收入規模，其中單季Token收入更已超過2025總和，反映API業務進入指數級放量階段。集團確立「AI Platform穩增長、API快速放量、Agentic AI深賦能」三駕馬車格局，2025年API及Agentic



AI收入分別飆升129.2%及93.2%，後者聚焦電力現貨交易等場景，按結果付費模式具高複製性。參考海外同業估值，預測2026至2028年收入複合增速逾3成，對應預測市銷率分別為1.8倍、1.3倍及1倍，歸母淨利潤更將由0.54億元躍升至4.5億元，維持「買入」評級。在國家「人工智慧+」行動與盈利拐點雙重驅動下，公司有望迎來價值重估。目標價50元，止蝕價40元。



筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。



香港股票分析師協會主席

鄧聲興

