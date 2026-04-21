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聞風至 - 光通訊當炒吼高偉電子 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
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聞風至
10小時前
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產經 專欄
內容

光通訊概念股近日成市場大熱板塊，市場焦點落在傳聞將來港上市的光模塊巨頭「新易盛」，然而一些相對較傳統的產品亦見受惠AI技術引發的新故事，鏡頭概念股舜宇光學科技（2382）亦見價值回歸，另一鏡頭概念股高偉電子（1415）值得睇實，股價重新浮面在望。

　　全球AI算力投資持續爆發，光通訊成為不可或缺的底層基建之一。中國光通訊企業正密集赴港上市，反映行業估值與資本需求同步膨脹。當中最受關注是市值超過5000億人民幣的光模塊巨頭新易盛傳正考慮赴港IPO，集資規模或達30億美元。

　　光通訊當炒，背後主因其實落在AI技術正全面改寫科技產業版圖。一眾鏡頭概念股在新一輪AI浪潮下，鏡頭已變成不可或缺的入口。AI要「看得見」世界，無論是物理AI、機械人、自動駕駛，還是各類智能終端，第一步都離不開高性能鏡頭與光學模組。

　　高偉電子早已不再局限於手機周期，而是逐步切入更高增長的應用場景。物理AI、機械人、自動駕駛、智能終端等新興領域，均需要大量高性能鏡頭與光學模組。當AI從雲端走向端側，鏡頭的重要性比過去更高。這意味高偉電子的產品組合正迎來結構性擴張。

　　高偉電子在業績中提到，其高度關注MicroLED與微型化光學的產業化進展，或意味公司正向AR、AI終端、機械人、自動駕駛等新興高增長領域靠攏，試圖擺脫手機周期，為未來估值重估鋪路。

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