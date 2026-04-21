伍禮賢 - 東鵬飲料基本盤穩固｜開工前落盤/頭條名家本周心水

東鵬飲料（9980）為內地知名功能飲料企業，以銷售功能飲料及能量飲料產品為主。據弗若斯特沙利文報告預測，內地功能飲料市場於2029年的市場規模達2810億元人民幣，2025年至2029年年複合增長率達10.9%。東鵬飲料行業龍頭地位顯著，料可從行業的急速增長中受惠。



「東鵬特飲」產品於2022年至2024年收入年複合增長率達27.3%，去年更進一步錄得按年31.8%增長，反映公司基本盤依舊穩固。至於「東鵬補水啦」產品近年迅速崛起，去年收入取得按年119%增長，有望成為第二增長曲線推動業績二次增長。此外，公司具立體化銷售網絡相輔相成，其覆蓋全國超過430萬個終端銷售網點，有助持續提升產品鋪市率以增加滲透率。



可考慮在210元吸納，目標價235元，跌穿185元離場。



本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份​​。



光大證券國際證券策略師

伍禮賢

