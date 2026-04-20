黃德几 - （9888）百度中長線看150元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

百度（9888）第4季收入327億元人民幣，按季增長5%，雖然按年微跌4%，但核心AI業務表現亮眼：一般業務收入261億元，其中AI原生業務收入超過113億元，佔比高達43%，較前幾季大幅提升。管理層強調，AI應用收入全年突破100億元，預期AI業務很快成為收入主力。為提振股東信心，公司2月底宣布50億美元股份回購計劃，並計劃2026年起首次派息，顯示對現金流及未來前景高度自信。分析師普遍看好，華爾街共識目標價約158美元，評級「中性偏買」。



總結而言，百度已從「搜索公司」轉型為「AI+雲+自動駕駛」綜合平台，值得長線持有。可考慮116元水平吸納，中長線目標價150元，若跌穿108元止蝕。



Usmart盈立證券

研究部執行董事

筆者為證監會持牌人

黃德几