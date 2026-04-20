聞風至 - 亞太衛星概念盈利兼備 | 鮮股落鑊

人類社會已經進入「太空競賽2.0」時代，航天概念股亞太衛星（1045）料將受惠，該公司目前營運亞太5C、亞太6C、亞太6D、亞太7、亞太9以及亞太6E等多顆衛星，服務覆蓋亞太地區、歐洲及非洲等全球超過75%的人口區域，是極少數真正擁有衛星資源的上市公司。



與數十年前冷戰時期的美蘇爭霸不同，當年的太空競賽更多是為了政治宣示與意識形態的角力，精神意義大於實質。現正發生的「太空競賽2.0」，卻是基於AI算力、低軌衛星通訊以及全球數據一體化的硬件升級，無論地緣政治、軍事國防及商業民生都受其影響的一場宇宙空間爭奪戰。



太空經濟尚處爆發初期



衛星頻軌資源屬於「先到先得」的稀缺財產，一旦佔領便形成極高的商業與技術壁壘。特別是亞太衛星旗下的亞太6D衛星，作為亞太系列中首顆高通量衛星，能提供更精準、高速的寬頻服務，這在偏遠地區、航空通訊及航海貿易等AI落地場景中，是實現「全場景互聯網」的基石，重要性不言而喻。



從近年政策動向看，中國政府已明確將商業航天視為「新質生產力」的關鍵一環。2025年政府工作報告首度將商業航天定義為戰略性新興產業，並在近期成立專門的商業航天司進行國家級統籌。



近日，《新華社》引述工信部信息通信發展司副司長趙策表示，太空算力具有在軌實時處理、低成本能源及廣域覆蓋等優勢，有助於增強太空能源開發能力，具有戰略價值和產業前景。報道又引述調研報告指，到2035年，全球在軌數據中心市場規模將達390億美元，複合年增長率高達67.4%。



亞太衛星不止有概念，更是有盈利能力的航天概念股，集團過去3年純利分別為2.38億、2.05億、1.41億元，純利受壓主要由於亞太地區的衛星轉發器資源供過於求的狀況仍在持續的因素所影響。然而，衛星應用等太空經濟尚處於爆發初期，亞太衛星作為稀缺的衛星運營龍頭，其未來潛力不容忽視。



聞風至