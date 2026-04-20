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鄧力文 - 用股票表達加密貨幣的好倉 | Exchange²

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鄧力文
14小時前
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產經 專欄
內容

如果你對比特幣後市看好，其實有個方式是不必持有幣都可以間接把握升幅，甚至可以放大回報，方式是持有美股NQ相關對加密市場有高的相關性股票。首先要看的是市場連動性，對比60日回報相關性、對BTC的beta、上行與下行捕捉率、波動比率，以及在BTC單日5%時的股價反應，這些指標才能告訴你：這個代理現在是否真的有效。過去約60天數據來看，Robinhood （HOOD）與BTC的日回報相關性約為0.5，顯示其確實具備一定的「跟隨性」，但更關鍵是，它並非單純的價格映射工具，而是一個能將「市場熱度」轉化為「實際收入」的商業平台。

　　HOOD本質上不是在複製BTC，而是在享受一個「加密市場繁榮×散戶參與爆發×平台變現能力」的槓桿組合。對於受制於合規、託管或無法直接持有BTC的基金經理而言，這種「用股票去表達crypto view」的方式，不但更容易落地，也提供了比單純持幣更具彈性的alpha來源。惟要注意兩者回報R²實際只有0.30，只有約30%的HOOD日內波動可以用BTC解釋。換句話說，70%的波動來自其他因素，HOOD當然不是合成BTC。

　　再說BTC最近情況，它的資金費率又爆了。但這次不是爆上，而是下，即是負數。BTC永續合約7日均線資金費率已跌到約-0.005%，是2023年以來最深負值。換句話說，市場現在不是普通看淡，而是空頭擁擠到付錢做空。但問題來了，價格卻沒有跌。3到4月期間，費率長時間維持負值，可BTC從6萬出頭慢慢推到7.5萬附近。這種市場期貨在賣空為主，但價格去不下跌的結構，個人估計應該是對沖倉位做成。2020疫情暴跌、2021礦禁、2022 FTX崩盤、2023銀行危機，每一次極端負費率出現時，市場都在恐慌。但往往也是階段低點區。還是維持之前想法，比特幣此價位吸納的吸引力是大的。

鄧力文

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