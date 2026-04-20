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張日強 - 群盤連環搶灘鎖客「快狠準」 | 樓聲隨筆

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張日強
14小時前
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產經 專欄
內容

整體樓市氣氛向好，新盤貨尾及二手樓都有不俗的銷情，雖然中東戰火持續，惟暫時未受較大的影響，發展商推售的新盤仍受到市場垂青。受到發展商推盤採取低開貼市價出擊，隨即引領大批客源湧出來，從各大新盤的參觀人流及入票數字來看，反映市況仍相對理想，發展商亦乘勢加快推盤步伐，並以「快狠準」方式先後採取價單及招標形式「雙軌進行」，以便鎖定市場各路客源。

招標及開價「雙軌進行」

　　樓市氣氛漸見好轉，各大新盤及貨尾盤等都銷情表現理想，由於新盤開價貼市甚至採取低開策略，隨即引領大批客源四出覓盤，一眾新盤都各有招數，當中包括不同的付款方法，透過五花八門的付款條件，以便吸引用家及投資者，上周開售的啟德及大圍新盤都取得不俗銷情。此外，紅磡新盤亦加快收票步伐，由於該盤同樣以低價出擊，該盤於上周正式開價，更以每呎1.8萬推出搶攻，最低入場價約638萬，由於首批推出單位售價明顯有逾10%的折讓，相信極具市場競爭力，同時亦反映發展商的開價策略，在面對市場一眾新盤的競爭下，除鬥搶焦點外，還需力吸市場各路客源。

　　此外，除新盤連環開價外，貨尾盤同樣加入戰團有意分一杯羹，由於部分貨尾盤未有作出加價行動，並以原價推出應市，售價仍相對吸引，與此同時，亦有新盤採取招標形式推出，從開售及招標結果來看，部分亦獲用家及投資客承接，除了上述客源外，市場還有大手投資客選貨，而且目標相當明確，主力向新盤及貨尾盤埋手，不過，大手投資客的入市比例相比中東戰火前明顯大幅減少。

　　事實上，整體樓市氣氛表現平穩向好，當中更以新盤及貨尾盤成為主導，上月新盤銷情持續表現理想，多個新盤開售都取得不俗的銷情，發展商見市況升溫，隨即採取打鐵趁熱的策略，新盤迅速開價並加快收票步伐，由於開價相對吸引，連日來收票不俗，相信已經引領到大批用家及投資者垂青，預期本周開售將取得紅盤高開的勢頭。

張日強

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