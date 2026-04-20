劉偉利 - 是鹵莽還是精心計劃？ | 巨B講投資

面對伊朗以霍爾木茲海峽進行政治勒索與拖延戰術，特朗普政府採取近乎「極限封鎖」的反制手法：美軍全面限制海峽通行，連伊朗運油船也一併禁行，目的在於切斷其對中國與印度能源輸出。據稱，衛星影像顯示，逾50艘百萬桶級超大型油輪改道非洲繞經好望角，改往美國墨西哥灣裝載原油；同時，日、韓等亞洲國家轉而採購美國石油，美國原油出口日增量亦逼近高峰。若以此推估，伊朗的能源籌碼被明顯削弱，美國則在能源危機中更容易掌握市場節奏，進而穩定國際油價。



若只看結果，這套部署確實顯得精準：過去美國常以維持航道暢通為策略，如今卻反其道而行，在關鍵水道上強化「斷供」能力，等於重新改寫中東能源流向。更關鍵的是，能源版圖的重排不僅是地緣操作，也是經濟回流——倚賴中東能源的國家，為了確保供應不得不轉向美國，資金就像被迫買單般流入美國。於是美國不只是出口石油，更出口「確定性」與「選擇權」，短期內鞏固經濟與地緣優勢，讓全世界似乎在能源議題上更依賴美國。



然而，任何策略若僅靠「事後推算」來評價，都容易落入事後諸葛。特朗普的能源戰，是否真的能讓美國成為「最強大的國家」？表面上看，美國油源獨大，定價權更容易集中在手；但更深層的疑慮同樣存在。封鎖雖可能打擊伊朗，卻也可能激化中東衝突風險，使供應不確定性上升，進而推升全球通脹壓力。對中國與印度而言，短期必然承受轉向成本與供應替代的壓力，但長期卻可能加速兩條路徑：一是更快開發替代能源、提升能源自主；二是更積極推動去美元化與結構性分散風險。至於歐洲與日本，即便買得到美國油，卻也可能因能源依賴加深而使盟友關係的韌性下降，地緣緊張在所難免。



歷史也提醒我們：能源霸權從不等於永久強盛。沙特阿拉伯曾用石油施壓、俄羅斯也多次運用能源政策影響局勢，但最終都面臨價格波動、需求轉移與自身承受成本的現實。換言之，美國即便在當下最強，也未必能將「最強」維持到下一個十年。真正能支撐百年級優勢的，從來不是某一項出口數字，而是制度韌性、技術創新、供應鏈安全與盟友網絡的整合能力。若忽略氣候轉型、能源結構長期調整，以及國際規範與信任成本，單靠能源反制很難建立持久的世界主導地位。



總之，這場能源大棋局展現的是美國的果斷與操作能力：能在關鍵節點施壓、改變油流方向、並讓市場被迫回應。但「最強大」的答案，仍取決於能否超越短期制勝，走向長期治理與可持續競爭。當局勝負已在數字中顯影，真正的考驗，才正開始。它看見溫室的利與弊，透過制度與教育補足經驗不足，讓下一代穩健成長。在快速變局的時代，建立完善的家族治理、教育與實務參與機制，不只是守護財富，更是確保家族影響力與價值持久傳承的戰略選擇。



Collis Capital合夥創始人

劉偉利

