聞風至 - 君實生物買盤足有力上 | 鮮股落鑊

港股繼續受制26000關，美股周一造好，恒指跟隨高開296點，報26168點，隨後高見26216點，惜關下沽壓明顯，大市升幅收窄，最終更以全日低位收市，報25947點，升75點，成交金額2455.9億元。



君實生物（1877）股價早前於17.5元水平見底後重新起步，近日更升破去年6月份的配股價25.35元，可謂意義重大。再配合控股股東熊俊增持的消息來看，股價向上意欲強烈，或重挑去年配股後高位38.64元。



生科概念股在過去幾年經歷深度調整後，估值正逐步重回合理水平，而具產品落地能力、研發管線密集、且國際化進程明顯的企業，更是資金關注重點。



君實生物是以創新抗體藥物為核心的中國生物製藥公司，研發管線涵蓋腫瘤免疫、雙抗技術及自身免疫疾病等領域。集團旗下核心產品拓益已在中國多個適應症獲批，並推進美國FDA審批進程。



震盪市升穿配股價



集團於2025年6月，以每股25.35元配售4100萬股新H股，佔擴大後H股的15.75%。集資所得約70%擬用於創新藥研發，30%用於補充營運資金等一般企業用途。



集團配股後股價一度急衝至38.64元，其後在弱市中持續回吐，直至3月4日低見17.58元方見階段性底部。以昨日收市27.5元計算，短短一個多月已反彈近56%。雖然累積升幅不算細，但能在震盪市況中重新升穿配股價，本身已是一個強烈訊號，反映市場籌碼正逐步落入堅定看好的強者手中。尤其是4月1日單日急升11.6%後，股價至今未見明顯回吐，顯示買盤承接力相當充足。



值得留意的是，4月1日大棍抽升前一晚，集團公布控股股東熊俊於2025年4月12日至2026年3月31日，增持公司A股和H股股份合計325.95萬股，佔公司總股本0.32%，累計涉資約1.01億元人民幣，已超過本次增持計劃擬增持金額的下限。公司並表示本次增持計劃已實施完畢。



計劃已實施完畢，股價升勢卻未止步，反有加急跡象，應回調卻未回調，技術面與基本面同步轉強，市場對其重返去年高位38.64元的憧憬亦自然升溫。



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