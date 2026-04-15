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朱紅 - 阿里橫行整固 留意「27859」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
4小時前
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產經 專欄
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　　阿里（9988）千問上線「表格Agent」，支持在對話中直接生成、編輯Excel文件，或基於圖片、文件生成輸出Excel文件供用戶下載。阿里昨日股價變動不大，續於125元水平橫行整固。如看好阿里可留意認購證「27859」，行使價155.98元，實際槓桿5倍，今年11月到期。如看淡阿里可留意認沽證「28131」，行使價99.95元，實際槓桿3倍，明年1月到期。

　　Omdia數據顯示，今年第一季度內地智能手機市場按年下降1%，出貨6980萬台，其中小米出貨870萬台，排名第五。小米集團（1810）股價靠穩，續於30.5元附近低位徘徊。如看好小米可留意認購證「26556」，行使價41元，實際槓桿6倍，今年10月到期。如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。

　　恒指昨日反彈至兩萬六關口再遇阻力，在25850點附近好淡爭持。如看好恒指，可留意恒指牛證「55296」，收回價24990點，實際槓桿36倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「54679」，收回價24850點，實際槓桿32倍，28年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證「68742」，收回價26305點，實際槓桿36倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「66628」，收回價26405點，實際槓桿31倍，28年4月到期。

　　彭博報道寧德時代（3750）有意考慮配股籌集約50億美元，並指公司正考慮透過發行可換股債券以滿足部分融資需求，但時間和規模未有定案。寧德股價從高位回吐，跌至660元水平徘徊。投資者如看好寧德，可留意寧德認購證「28063」，行使價788.5元，實際槓桿4倍，今年12月到期。如看淡寧德，可留意寧德認沽證「20814」，行使價398.68元，實際槓桿2倍，明年12月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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