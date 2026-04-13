Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧力文 - 9分鐘破解加密錢包 | Exchange²

Exchange²
Exchange²
鄧力文
7小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

上月Google旗下量子研究團隊發表一份技術文件指出，要攻破比特幣與以太坊目前採用的橢圓曲線密碼系統ECC-256，所需量子運算資源比學界過往估算大幅降低約9成半。只需千餘個邏輯量子位元，便可在約9分鐘內完成逆向破解。為何這會做成比特幣投資的一個重大威脅？因為比特幣的安全性及稀有性是依賴數學原理的，以下用一個非常簡單的方式去解釋這件事。

　　首先，安全級別叫ECC-256，像C級防盜鎖標示整個鎖具的整體強度。然後這個鎖具的具體型號叫secp256k1，是一條參數完全固定的橢圓曲線，好比「Yale 2026號鎖芯」，材質與鎖孔形狀全部定死。最後這個鎖具的操作手冊叫ECDSA，規定了用私鑰（你的唯一鑰匙）在鎖上留下獨有痕跡（即簽名），以及別人用公鑰（鎖的公開樣本）驗證痕跡真偽的整套程序。

比特幣安全面臨風險

　　比特幣的選擇，就是用ECDSA這本說明書，操作secp256k1這款鎖芯，達到ECC-256的防盜等級。這個設計的數學基礎是單向函數，從私鑰推導公鑰極其容易，反過來卻極其困難。就好似最後目的地是中環，你從香港哪個地方出發都可以到達，可以是何文田、元朗、北角，但你卻無法從中環倒推知道到底對方是哪裏來。

　　當比特幣用戶廣播一筆交易時，該錢包的公鑰會短暫曝露於未確認交易池中。一部運作足夠快的量子機器，可以在約9分鐘內從公鑰反推出私鑰（從中環目的地倒推出北角出發點），搶在區塊確認之前發出競爭交易並盜走資金。考慮到比特幣平均約10分鐘才產出一個區塊，這類「即時攻擊」成功機會被評估為約4成。最後，論文是真的，理論也是真的。但比特幣今日的價格由所有參與消化消息後得出的價格，也是真的，不用因此太恐慌，最少手持大量比特幣的人沒有因此而賣出。

鄧力文

最Hit
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
18小時前
路透社
伊朗局勢｜美中央司令部：4月13日起封鎖所有進出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」
即時國際
4小時前
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」 網民驚呼「似冇着」 21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
15小時前
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
社會
12小時前
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉｜百萬倉
投資理財
3小時前
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
01:49
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
即時國際
3小時前
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
影視圈
17小時前
前TVB「金牌綠葉」鄭雷離世今午設靈  靈堂佈置簡約家屬拒受訪  曾演古天樂《神雕》裘千仞
00:48
前TVB「金牌綠葉」鄭雷離世今午設靈  靈堂佈置簡約家屬拒受訪  曾演古天樂《神雕》裘千仞
影視圈
13小時前
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
飲食
16小時前
更多文章
鄧力文 - 《CLARITY法案》惹市場震盪 | Exchange²
美國《CLARITY法案》（全名為《數碼資產市場明確法案》）目的是建立一個統一、清晰的監管框架，界定加密資產、穩定幣與衍生產品在美國的法律地位。今年3月，美國證監會（SEC）在公開發言與政策說明中收斂邊界，SEC重申真正具有去中心化特徵、缺乏單一發行主體控制、且主要作為商品交易用途的加密資產，較難被歸類為證券。相反，若代幣涉及募資、承諾回報或依賴特定團隊經營成果，仍可能落入證券範疇。 　　《
2026-03-30 02:00 HKT
Exchange²