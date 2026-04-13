鄧力文 - 9分鐘破解加密錢包 | Exchange²

上月Google旗下量子研究團隊發表一份技術文件指出，要攻破比特幣與以太坊目前採用的橢圓曲線密碼系統ECC-256，所需量子運算資源比學界過往估算大幅降低約9成半。只需千餘個邏輯量子位元，便可在約9分鐘內完成逆向破解。為何這會做成比特幣投資的一個重大威脅？因為比特幣的安全性及稀有性是依賴數學原理的，以下用一個非常簡單的方式去解釋這件事。



首先，安全級別叫ECC-256，像C級防盜鎖標示整個鎖具的整體強度。然後這個鎖具的具體型號叫secp256k1，是一條參數完全固定的橢圓曲線，好比「Yale 2026號鎖芯」，材質與鎖孔形狀全部定死。最後這個鎖具的操作手冊叫ECDSA，規定了用私鑰（你的唯一鑰匙）在鎖上留下獨有痕跡（即簽名），以及別人用公鑰（鎖的公開樣本）驗證痕跡真偽的整套程序。



比特幣安全面臨風險



比特幣的選擇，就是用ECDSA這本說明書，操作secp256k1這款鎖芯，達到ECC-256的防盜等級。這個設計的數學基礎是單向函數，從私鑰推導公鑰極其容易，反過來卻極其困難。就好似最後目的地是中環，你從香港哪個地方出發都可以到達，可以是何文田、元朗、北角，但你卻無法從中環倒推知道到底對方是哪裏來。



當比特幣用戶廣播一筆交易時，該錢包的公鑰會短暫曝露於未確認交易池中。一部運作足夠快的量子機器，可以在約9分鐘內從公鑰反推出私鑰（從中環目的地倒推出北角出發點），搶在區塊確認之前發出競爭交易並盜走資金。考慮到比特幣平均約10分鐘才產出一個區塊，這類「即時攻擊」成功機會被評估為約4成。最後，論文是真的，理論也是真的。但比特幣今日的價格由所有參與消化消息後得出的價格，也是真的，不用因此太恐慌，最少手持大量比特幣的人沒有因此而賣出。



鄧力文