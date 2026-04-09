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聞風至 - 小米初步見底值得審視 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
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聞風至
5小時前
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產經 專欄
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中東局勢緩和，美伊迎來短暫停火，刺激港股於復活長假期後重開即告爆升。恒生指數裂口高開556點報25772點，其後升勢穩步擴大，曾高見25934點，漲達818點，最終收報25893點，升776點。

　　小米集團（1810）近期受多重負面消息夾擊，然而股價落到30元邊水平，初步有見底味道，似乎開始值得重新審視其投資價值，單看該股的手機及電車業務，已差不多跌至合理水平。

　　小米股價自去年9月高位59.9元回落45%，主因多重負面消息夾擊，先是成都SU7起火事件在網上瘋傳，其後再傳汽車業務成本上升及20萬級電動車價格戰加劇，市場對汽車前景急速轉弱。同時DRAM價格暴漲，引發全球手機出貨量受壓預期，小米面對需求轉冷與成本上升兩重壓力，兩大主業情緒由樂觀轉為審慎。

　　在股價腰斬後，小米的實際價值應該值多少，是撈底前，投資者必先問清楚自己的問題。而小米剛公布的業績，應該可為大家提供一個好答案。

多條產品線同步發力

　　小米去年純利升76%，至416.43億元（人民幣，下同），但單計第4季，純利為65.44億元，按年跌27.3%，對比首3季純利均逾百億，股價大跌也確有道理。各項業務當中，以汽車業務最易秤，對比理想汽車（2015）去年收入1123億元、純利僅11.24億元，市值達1583億港元。

　　而小米手機 × AIoT（人工智慧物聯網）分部收入達3512億元，依然穩居全球第三大手機品牌之位，僅次於蘋果與三星。更關鍵是，在行業整體需求仍未完全復甦的背景下，小米去年手機毛利率仍能維持在10.9%，屬同業中相對健康的水平，顯示其成本控制與產品組合策略仍具韌性。

　　當然，小米的估值不應只由「手機」與「汽車」兩個故事主導。事實上，家電、人工智慧物聯網（AIoT）等多條產品線正同步發力，並在小米系統下，逐步形成一個具備黏性與閉環效應的獨特生態圈。這個生態圈的價值往往在市場情緒偏弱時被忽略，但卻正是小米能夠維持穩定現金流、抵禦周期波動的重要基礎。

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