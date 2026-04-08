聞風至 - 舜宇績佳中線可留意 | 鮮股落鑊

舜宇光學（2382）2025年業績有不少驚喜，全年收入約432.3億元（人民幣，下同），按年升12.9%。期內純利46.4億元，按年大增逾7成，兼宣布末期息大增1.3倍至1.21港元，派息比率由過往20%略升至25%。



若拆開業務看，汽車產品收入成為最大驚喜。2025年汽車產品收入達73.3億元，按年升21.3%，增速遠勝整體，成為舜宇新的增長火車頭。手機業務方面，在行業逆風下仍能錄得8.6%按年增長。全球智能手機出貨量在2025年多次被下調，主要因記憶體等關鍵零組件價格急升，推高整機BOM成本。舜宇過去6個月股價累跌34%，但上周四錄得第三棍連升，己初步形成逆市勢頭，值得留神。



值得注意是，舜宇的收入結構進入「大執位」階段。自動駕駛滲透率提升，意味每輛車所需的鏡頭數量由現時的3至5顆，逐步走向10顆以上；加上車載感知系統由單一鏡頭走向多模態融合，舜宇在鏡頭、模組與系統方案的布局，將使其每部汽車賺到的價值持續提升。



舜宇於機械人視覺市場的潛力亦不容忽視，掃地機器人、割草機器人、服務型機器人等多個細分市場，都可能成為舜宇第二個增長新引擎。舜宇正由「手機光學股」走向「光學感知概念股」，筆者認為，公司在車載光學、機械人視覺及物理AI上的成長潛力值得留意。



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