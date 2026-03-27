聞風至 - 贛鋒逆市獨強逢回吐收集 | 鮮股落鑊

市況波動，恒生指數再度失守兩萬五關，周四收報24856點，跌479點。全日成交金額2616.2億元。贛鋒鋰業（1772）近期有三大因素可望推動其股價逆市向上，該股在昨日已於大跌市中走出獨強勢頭，逆市升逾3%，短線要留神70元大關。若成功突破，下站大可直指90元關口，即約2022年6月份的反彈高位91.45元，可以逢回吐收集。



贛鋒鋰業逆市獨強的首要主因，當然是印尼宣布對煤炭及鎳出口徵收稅款，印尼是全球最大鎳礦生產國及出口國，佔全球產量多達6成水平，以及擁有全球近四分一的已探明鎳儲量。



電池級碳酸鋰價格正出現「淡季不淡」的態勢，據中國有色金屬工業協會鋰業分會發文指，2月內地電池級碳酸鋰價格由每噸14.8萬元（人民幣，下同）上漲至每噸15.85萬元，按月漲幅7.1%，顯示價格延續漲勢，春節後市場價格快速拉升。該會預計未來一段時間，碳酸鋰期現基差仍將維持震盪運行。



短線有望上闖70元關



電池級碳酸鋰價格表現強勢，主因在於美伊衝突引發油價波動使電動車需求開始提升；另一方面，各國政府亦開始重視能源供應的安全性。



歐洲光伏行業協會SolarPower Europe上月發表一份報告指出，至本十年末，歐洲電池儲能市場預計將實現6倍增長，規模攀升至約400吉瓦時。該報告強調，歐洲電池儲能市場是歐盟達成能源安全保障與提升國際競爭力目標的關鍵支撐。與此同時，電池儲能成本正顯著降低，這趨勢不僅優化了項目的經濟效益，還進一步增強能源基礎設施的抗風險能力與韌性。



台灣地區正受「斷氣」危機所困擾，台灣再生能源公會近日表示，全球能源供應不確定性升高，儲能已成為電力系統不可或缺的重要基礎設施，可視為台灣能源安全的重要支柱之一。



當儲能開始成為防止能源危機的重要手段，全球新能源產業鏈的估值邏輯也正悄然轉變。過去市場往往把鋰價視為電動車銷量的「附屬變量」，但在能源供應不確定性升高、地緣政治風險加劇、以及各國加速推動電網韌性建設的背景下，鋰正逐步從「電池材料」升級為「國家安全戰略資源」。



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