大行晨報 - 加元維持區間爭持｜大行晨報

美國總統特朗普周一表示，在美伊周末進行富有成效的對話後，將暫停對伊朗能源基礎設施的打擊。然而，伊朗法爾斯通訊社在特朗普發帖後援引未具名消息人士稱，伊朗既未與美國進行直接溝通，也未通過中間人進行接觸，並指特朗普是在得知伊朗將通過襲擊該地區所有發電廠進行反擊後才退讓的。特朗普的言論引發市場劇烈波動，原油價格曾一度挫跌，美國股指期貨則扭轉跌勢。本周市場焦點將繼續關注中東局勢發展，數據方面則有歐美多國公布3月份PMI，初步反映能源危機對製造業的影響，而日本、英國及澳洲的CPI數據亦將左右各自央行加息的逼切性。



歐羅兌美元走勢，自1月下旬匯價呈反覆走低，並受制於下降趨向線，目前位於1.1670水平，亦即倘若後市歐羅回破此區，將可望緩止這一個多月的下跌態勢。延伸向上將看至100天平均線1.1690，較大阻力料為1.18及1.1840水平。至於向下重要支撐則指向1.14關口，在去年7月歐羅已曾下探此關口，其時3日守穩後則見逐步走穩，而上周初亦正好暫為守住此區，因此也要留意若今趟終為失守，歐羅跌勢也進一步隨之加劇。其後將會看至1.1340及1.12水平，下個關鍵為1.1080及1.10關口。



短期或碰頂回落



至於美元兌加元方面，上周整體延續近一個多月以來的區間上落態勢，而至今逼近頂部1.3750水準附近後，若然未能出現破位，以至圖表見RSI出現初步回落，匯價或見又會再為走低。較近支持先看1.3650及1.35關口，下一級可望重探1月底低位1.3481，再而參考1.3410及100個月平均線1.3310。當前阻力估計為1.3760及1.38，下一級看至1.39，匯價上月早段曾在1.39水準附近連日遇阻；其後關鍵會指向1.40關口。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

