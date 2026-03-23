關志康 - 小心恩人變仇人 | 神耆商機

晨運之後，幾位長者慣常在茶樓歇腳。清茶數盞，一壺普洱，閒話家常，談天說地，既有新近時事，也有人生百味。有人滑着手機，忽然抬頭問：「你們有沒有看到那位體育老師的新聞？他確診癌症兼克隆氏症，太太在網上籌款。誰知夫婦很快被人起底，說他們愛去馬場、用名牌手袋，連家裏的掛鐘都要幾千元，結果在輿論裏被罵得體無完膚。」



席間，一位退休教授搖頭歎息：「說到底，他始終是一個重病患者。網民不用這樣咄咄逼人吧？就算以前生活不俗，一場病下來，也能令人捉襟見肘。這種時候，難道不該體諒一點嗎？」



坐在旁邊的鐘錶行老闆接過話頭：「教授說的沒錯，但換個角度看，捐款的人也不見得富裕。有人平日省吃儉用，卻見受助者去馬場拉頭馬，難免心裏不平衡。正如《聖經》裏那位窮寡婦，把僅有的兩個小錢都奉獻出來，而富人不過從盈餘裏掏出零頭，情感份量自然不同。」



他頓一頓，又補充：「『仗義每多屠狗輩』，能義無反顧，拔刀相助的，多半是平凡百姓。人一旦富有，往往會計算得深。貧者之所以願助人，是因為更懂得無助的滋味；富者之所以冷靜，或許怕被麻煩拖累。有人窮得謹慎卻大方，有人富得灑脫卻吝嗇。」



大前輩輕放茶盞、語重心長道：「我這一生，見過不少幫人幫到反目的例子。俗語有云：『一碗米養恩人，一斗米養仇人。』施比受更有福，但若無度無界，就變了人情債。幫得多了，別人覺得理所當然；有天不再幫，反被怪無情。我老了才懂，人生有時真的不應妄動因果，每個人都要走自己的路。」



末席的大馬主淡然一笑：「我們後天富有的人，確實容易被說成冷漠，但人性哪能只用財富去衡量？有人慷慨助人，有人深藏不露，性情皆由經歷雕琢出來。幫人就像划船，划到對岸就該收槳。世事各有前因，所有恩與怨，終究都得自己承受。」



健康教育基金會主席

關志康