郭家耀 - 寧德時代目標750元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

寧德時代（3750）去年營業額4237億元人民幣，上升17%。盈利722億元人民幣，上升42.3%。按產品劃分，動力電池系統收入增長25.1%至3165億元人民幣；儲能電池系統收入上升8.9%至624億元人民幣，電池材料及回收收入減少23.8%至218億元人民幣，電池礦產資源增加8.8%至59.8億元人民幣。公司按照「電化學儲能+可再生能源發電」、「動力電池+新能源車」、「電動化+智能化」為核心的三大戰略方向和「材料及材料體系創新」、「系統結構創新」、「綠色極限制造創新」和「商業模式創新」四大創新體系指引，推動各項業務發展。寧德時代在全球電動車及儲能電池市場具領導地位，儘管供應鏈持續面對成本壓力，但寧德時代憑藉其技術領導地位，展現出盈利的韌性。公司對利潤率及需求前景給予正面指引，可舒緩投資者憂慮，帶動股價有正面反應。目標價750元；入巿價650元；止蝕價580元。

筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室業務發展總監

郭家耀