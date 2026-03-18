Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 內房優質股首推龍湖 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

內房板塊仍在漫長的出清周期中掙扎，但在一片混亂中，龍湖集團（960）卻逐步浮現「優質倖存者」的特質。

　　作為少數仍堅持債務及交付不違約的內房企業，龍湖去年初曾表示，2025年是債務轉換的最後一年及最關鍵一年。暫時看，集團應已捱過這段最痛苦時刻，未來營運應該會越走越順才對。

　　財務穩健度方面，在民營房企中屬極罕見，公司連續多年保持淨負債率低、現金短債比高於1倍的安全水平，並在行業最艱難的兩年仍維持正經營現金流，這在同業中已屬「稀有品種」。

　　近期較大的負面因素是，集團月初發盈利警告，預料去年盈利約10億元人民幣，按年大減逾90%。剔除投資物業及其他衍生金融工具公平值變動影響，核心盈利估計介乎15億至20億元，按年減少71%至78%。主因是房地產市場延續調整態勢，價量均受壓，導致開發業務結算收入下降，結算毛利率進一步降低。

　　但集團強調，已連續3年包括資本支出的經營性現金流錄得正數，營運及服務業務穩步發展，提供穩定利潤。預料未來將保持經營現金流為正數，繼續有序降低負債，推動業務模式轉型，從傳統開發商轉向營運服務商。

　　以龍湖目前市帳率僅約0.38倍計，市場對其資產價值的折讓仍然極深，遠未反映其財務穩健度、現金流能力及商業運營板塊的長期價值。

聞風至

最Hit
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
飲食
16小時前
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
生活百科
16小時前
46歲女星忽然自爆離婚多年 老公12年前被傳偷食「窩邊草」 扮恩愛夫妻背後原因曝光
46歲女星忽然自爆離婚多年 老公12年前被傳偷食「窩邊草」 扮恩愛夫妻背後原因曝光
影視圈
10小時前
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
8,000萬元六合彩今晚（17日）攪珠。資料圖片
8000萬六合彩︱幸運二金多寶攪珠結果出爐 頭獎一注中派$7800萬
社會
8小時前
北角明月大廈單位起火釀2傷 50人自行疏散 天降窗戶擊中女途人
突發
6小時前
升級併校︱蔡若蓮：15間官津小學收生不足16人 將獲派0班 (附學校名單)
升級併校︱蔡若蓮：15間官津小學收生不足16人 將獲派0班 (附學校名單)
教育新聞
15小時前
謝賢結婚珍貴畫面翻Hit 前「靚絕TVB花旦」性感過狄波拉美到發光 遭周潤發推撞夠經典
謝賢結婚珍貴畫面翻Hit 前「靚絕TVB花旦」性感過狄波拉美到發光 遭周潤發推撞夠經典
影視圈
8小時前
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
10小時前
墮樓女生由救護車送院搶救。蔡楚輝攝
00:40
珍惜生命｜粉嶺16歲女學生校園墮樓 送院搶救
突發
18小時前
更多文章
聞風至 - 京東健康潛在利好待反映 | 鮮股落鑊
京東健康（6618）早前公布業績顯示，去年基本面持續向好，年內首發逾100款新藥，更推出AI醫生「大為」提供全天候健康諮詢服務，多款潛在好利因素尚未反映，值得留神。 　　從財務表現分析，京東健康2025年收入達734億元（人民幣，下同），按年增長26.3%；非國際財務報告準則淨利更達65億元，增長36.3%，淨利率升至8.9%，創上市以來新高。收入連續4季增速超過20%，費用率下降、供應鏈效
2026-03-17 02:00 HKT
鮮股落鑊