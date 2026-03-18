聞風至 - 內房優質股首推龍湖 | 鮮股落鑊

內房板塊仍在漫長的出清周期中掙扎，但在一片混亂中，龍湖集團（960）卻逐步浮現「優質倖存者」的特質。



作為少數仍堅持債務及交付不違約的內房企業，龍湖去年初曾表示，2025年是債務轉換的最後一年及最關鍵一年。暫時看，集團應已捱過這段最痛苦時刻，未來營運應該會越走越順才對。



財務穩健度方面，在民營房企中屬極罕見，公司連續多年保持淨負債率低、現金短債比高於1倍的安全水平，並在行業最艱難的兩年仍維持正經營現金流，這在同業中已屬「稀有品種」。



近期較大的負面因素是，集團月初發盈利警告，預料去年盈利約10億元人民幣，按年大減逾90%。剔除投資物業及其他衍生金融工具公平值變動影響，核心盈利估計介乎15億至20億元，按年減少71%至78%。主因是房地產市場延續調整態勢，價量均受壓，導致開發業務結算收入下降，結算毛利率進一步降低。



但集團強調，已連續3年包括資本支出的經營性現金流錄得正數，營運及服務業務穩步發展，提供穩定利潤。預料未來將保持經營現金流為正數，繼續有序降低負債，推動業務模式轉型，從傳統開發商轉向營運服務商。



以龍湖目前市帳率僅約0.38倍計，市場對其資產價值的折讓仍然極深，遠未反映其財務穩健度、現金流能力及商業運營板塊的長期價值。



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