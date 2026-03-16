輪商精選 - 阿里績前部署「26267」 | 窩輪熱炒特區

港股進入業績期，阿里巴巴 （9988）將於周四（19日）公布最新一季業績。彭博智庫指，集團經調整EBITA或連續第3季下跌，因素或包括電商業務快速擴張及推廣開支增加。集團近期加大旗下高德地圖與淘寶、天貓生態的整合，市場關注這些舉措能否帶動生態內的用戶流量及閉環消費，並進一步強化流程體驗。



雲業務方面，隨着AI服務應用增加，彭博智庫預期雲相關收入增長動力可望持續；同時，資本開支亦可能維持在較高水平，以支持雲計算及AI基礎設施建設。本周市場聚焦於OpenClaw技術，彭博報道指阿里亦已推出手機版本的OpenClaw應用程式，此前騰訊（700）及百度（9888）亦相繼公布相關技術的產品及應用。



如看好阿里可留意認購證「26267」，行使價168.98元，實際槓桿約6.4倍，今年8月到期；或可參考阿里牛證「54759」，收回價125元，實際槓桿約11.9倍。如認為阿里升勢已近尾聲可參考認沽證「20685」，行使價126.78元，實際槓桿約5.4倍，今年6月到期；或可留意阿里熊證「69024」，收回價144元，實際槓桿約10.8倍。



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