Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

輪商精選 - 阿里績前部署「26267」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
輪商精選
1小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　港股進入業績期，阿里巴巴 （9988）將於周四（19日）公布最新一季業績。彭博智庫指，集團經調整EBITA或連續第3季下跌，因素或包括電商業務快速擴張及推廣開支增加。集團近期加大旗下高德地圖與淘寶、天貓生態的整合，市場關注這些舉措能否帶動生態內的用戶流量及閉環消費，並進一步強化流程體驗。

　　雲業務方面，隨着AI服務應用增加，彭博智庫預期雲相關收入增長動力可望持續；同時，資本開支亦可能維持在較高水平，以支持雲計算及AI基礎設施建設。本周市場聚焦於OpenClaw技術，彭博報道指阿里亦已推出手機版本的OpenClaw應用程式，此前騰訊（700）及百度（9888）亦相繼公布相關技術的產品及應用。

　　如看好阿里可留意認購證「26267」，行使價168.98元，實際槓桿約6.4倍，今年8月到期；或可參考阿里牛證「54759」，收回價125元，實際槓桿約11.9倍。如認為阿里升勢已近尾聲可參考認沽證「20685」，行使價126.78元，實際槓桿約5.4倍，今年6月到期；或可留意阿里熊證「69024」，收回價144元，實際槓桿約10.8倍。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。

輪商精選

最Hit
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
11小時前
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
飲食
9小時前
警員在單位調查墮樓原因。楊偉亨攝
00:54
荃灣恆麗園2歲男童墮樓亡 客廳沒裝窗花 父母涉疏忽照顧兒童被捕
突發
14小時前
陳展鵬秘搬超豪華獨立屋 全屋智能設計24小時監控私隱度高 擁巨型花園環境寬敞舒適
陳展鵬秘搬超豪華獨立屋 全屋智能設計24小時監控私隱度高 擁巨型花園環境寬敞舒適
影視圈
9小時前
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-14 15:43 HKT
蒙嘉慧瘦身成功回復巔峰狀態  灣仔過馬路被捕獲氣質非凡  曾被指暴脹展「幸福肥」
蒙嘉慧瘦身成功回復巔峰狀態  灣仔過馬路被捕獲氣質非凡  曾被指暴脹展「幸福肥」
影視圈
8小時前
在霍爾木茲海峽附近波斯灣航行的油輪。 路透社
伊朗局勢｜特朗普促派艦赴霍爾木茲海峽護航 法國斷言拒絕 日韓英態度審慎
即時國際
9小時前
「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳
「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳
影視圈
6小時前
更多文章
輪商精選 - 蔚來績後大升 留意「22834」 | 窩輪熱炒特區
　　汽車股周三表現備受市場關注。蔚來（9866）周二公布業績，首次錄得季度盈利，周三收市升約14%，股價創去年11月以來新高。如看好後市，可留意蔚來購「22834」，行使價56.9元，實際槓桿約3.8倍，2026年7月24日到期。 　　另外，吉利（175）將於下周公布業績。集團於去年底完成子公司極氪的私有化，市場預期此舉有助提升運營效率及成本管理，並為未來新車型推出及海外業務擴展作好準備。未
2026-03-12 02:00 HKT
窩輪熱炒特區