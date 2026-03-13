聞風至 - 第一拖拉機估值吸引可取 | 鮮股落鑊

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至
5小時前
產經 專欄
中東戰事或未能於短期內解決，港股繼續受壓。恒生指數周四最多跌377點見25521點，收報25716點，跌182點，連跌兩日。全日成交金額進一步下跌至2421.8億元。

　　第一拖拉機（038）捱過3年下跌周期後，或正重新進入增長周期，其中關鍵點在於新能源重機、智能重機，以及海外銷售提升等因素，都是具有能見度的增長故事，該股最新作價僅相當於動態市盈率約13倍水平，估值吸引。

　　先從實際數據講起，一拖於去年首3季純利錄得倒退9.7%，但單計第3季卻在收入下跌5.3%情況下，純利錄得增長15.1%，反映集團的盈利能力開始見改善。

　　據中國海關總署數據顯示，2025年全年中國農業機械出口累達674.19億元人民幣，按年多20.5%。分析指，拖拉機等主力品類出口「量價齊升」，反映國產農機在性價比、技術適應性等方面具備國際優勢，海外市場滲透加深。

　　去年上半年期內，一拖拖拉機產品於海外銷售按年升29.37%，當中非洲市場與中東歐市場表現亮眼，銷量增幅超過50%。

　　高盛近日發表報告指出，拖拉機下行周期將在進入2026年時結束，扭轉一拖的跌勢，國內拖拉機周期拐點為近期主要催化劑。該行預期，市場份額將持續向一拖等行業龍頭集中，因而導致EBIT利潤率在未來五年內翻倍，另外預期至2030年出口業務佔收入的比例將翻倍。

　　一拖此前在中期業績表明，擬聚焦高端農機產品，加速推進技術攻關突破，對已經形成小批量銷售的產品制訂改進方案，做好優化迭代。報告期內，公司有序推進智能多用途拖拉機能力提升項目二期、非道路國五柴油機產業化項目、重型柴油機生產線技術改造項目、覆蓋件塗裝線技術改造專案等建設和實施，並啟動了中馬力拖拉機品質提升等項目規劃和立項，智能製造水準的提升為產業發展提供強而有力的支撐保障。

　　一拖現正處於行業周期反轉與智能化升級的交匯點，海外增長強勁，高端農機加速落地，盈利能力改善具延續性，估值仍低，值得持續關注。

