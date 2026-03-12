聞風至 - 浙江世寶有望價值重估 | 鮮股落鑊

美股周二表現波動，港股昨日走勢亦見反覆，恒生指數先升後跌，兩萬六關得而復失。大市高開153點，報26112點，其後最高見26149點，升190點。惟至此無力再上，午後更見掉頭向下，曾倒跌140點，報25819點。收報25898點，跌61點。全日成交金額回落至2544.8億元。



恒指上日大舉回升後，昨日在26000點點水平受阻，主因在於伊朗有意擴大戰火至整個中東，令油價不確定性大增，或破壞全球經濟穩定性。



後市走向尚未明朗，但汽車智能化與電動化的趨勢卻越走越明確。下一輪汽車零部件的估值重估，預料不再來自傳統零件，而是來自能直接服務L3至L4自動駕駛的核心部件。浙江世寶（1057）正站在這條產業升級曲線的領先位置，今年更有新產品即將投產，價值重估可期。



線控轉向是L3及以上技術所需的高階智駕必備核心硬件。浙江世寶去年在互動平台上披露，新一代線控轉向（Steer-by-Wire）系統已獲得數個客戶定點，項目開發正在有序推進，預計將於2026年中期後量產；而後輪轉向的首個量產項目則已於2025年第四季正式量產。據內媒引述公司表示，線控轉向可用於L3及以上智駕車型。報道又指，公司已為多個主流整車廠商配套智能轉向系統總成及關鍵部件，客戶包括奇瑞、吉利（175）、蔚來（9866）及理想汽車（2015）等。



公司管理層在分析員會議中提到，線控轉向系統及後輪轉向系統分別主要針對L3+智慧駕駛車型及高性能豪華車型，技術壁壘高，市場前景廣闊。



股價走強勢頭未被破壞



浙江世寶去年首三季純利按年升33.7%，營業額增長35.4%，反映在新能源車滲透率提升下，轉向系統需求持續放量。這個增長速度，是在2024年全年純利大增93.15% 之後，再錄得近35%的增幅，表現持續亮眼。



走勢上來看，浙江世寶股價近日並未受到美伊衝突帶來的市場波動影響，反而在5.7元水平多次見到強勁承接，走強勢頭未被破壞，更顯向上決心，值得關注。



聞風至