聞風至 - 浙江世寶有望價值重估 | 鮮股落鑊

聞風至
4小時前
產經 專欄
內容

美股周二表現波動，港股昨日走勢亦見反覆，恒生指數先升後跌，兩萬六關得而復失。大市高開153點，報26112點，其後最高見26149點，升190點。惟至此無力再上，午後更見掉頭向下，曾倒跌140點，報25819點。收報25898點，跌61點。全日成交金額回落至2544.8億元。

　　恒指上日大舉回升後，昨日在26000點點水平受阻，主因在於伊朗有意擴大戰火至整個中東，令油價不確定性大增，或破壞全球經濟穩定性。

　　後市走向尚未明朗，但汽車智能化與電動化的趨勢卻越走越明確。下一輪汽車零部件的估值重估，預料不再來自傳統零件，而是來自能直接服務L3至L4自動駕駛的核心部件。浙江世寶（1057）正站在這條產業升級曲線的領先位置，今年更有新產品即將投產，價值重估可期。

　　線控轉向是L3及以上技術所需的高階智駕必備核心硬件。浙江世寶去年在互動平台上披露，新一代線控轉向（Steer-by-Wire）系統已獲得數個客戶定點，項目開發正在有序推進，預計將於2026年中期後量產；而後輪轉向的首個量產項目則已於2025年第四季正式量產。據內媒引述公司表示，線控轉向可用於L3及以上智駕車型。報道又指，公司已為多個主流整車廠商配套智能轉向系統總成及關鍵部件，客戶包括奇瑞、吉利（175）、蔚來（9866）及理想汽車（2015）等。

　　公司管理層在分析員會議中提到，線控轉向系統及後輪轉向系統分別主要針對L3+智慧駕駛車型及高性能豪華車型，技術壁壘高，市場前景廣闊。

股價走強勢頭未被破壞

　　浙江世寶去年首三季純利按年升33.7%，營業額增長35.4%，反映在新能源車滲透率提升下，轉向系統需求持續放量。這個增長速度，是在2024年全年純利大增93.15% 之後，再錄得近35%的增幅，表現持續亮眼。

　　走勢上來看，浙江世寶股價近日並未受到美伊衝突帶來的市場波動影響，反而在5.7元水平多次見到強勁承接，走強勢頭未被破壞，更顯向上決心，值得關注。

聞風至

聞風至 - 易鑫股息吸引現價值博 | 鮮股落鑊
易鑫集團（2858）最新一份業績「升息俱備」，然而卻未能滿足非常樂觀的市場投資者，加上美伊衝突引發的負面情況，為該股帶來兩支大陰燭，公布業績後的連續兩個交易日累跌8.6%，走勢上來到2.25元上方開始見支持力，若以中線角度思考開始有值博率。 　　易鑫集團去年全年純利升48%，至11.99億元（人民幣，下同），升幅較去年上半年的33.9%為高。以上半年純利5.49億元推算，下半年純利接近6.5
2026-03-10 02:00 HKT
鮮股落鑊