聞風至 - 易鑫股息吸引現價值博

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
17分鐘前
專欄
易鑫集團（2858）最新一份業績「升息俱備」，然而卻未能滿足非常樂觀的市場投資者，加上美伊衝突引發的負面情況，為該股帶來兩支大陰燭，公布業績後的連續兩個交易日累跌8.6%，走勢上來到2.25元上方開始見支持力，若以中線角度思考開始有值博率。

　　易鑫集團去年全年純利升48%，至11.99億元（人民幣，下同），升幅較去年上半年的33.9%為高。以上半年純利5.49億元推算，下半年純利接近6.5億元，相當半年度再升18.4%。再加上集團全年派息14港仙，現價股息率接近6厘水平，股息回報比得上高息股。

二手車業務值憧憬

　　集團去年「食胡位」正是二手車業務，全年新車融資交易總數錄跌19%，二手車融資交易總數卻大幅增長54%，佔交易數比例亦大舉超越新車，二手車佔交易比由48.2%增至63.6%。以金額計，二手車融資金額約為421億元，佔其汽車融資總額約56%。

　　綜觀整份業績，易鑫增長勢頭未完，除了二手車業務值得憧憬外，其在海外布局亦要留神，目前股價已回吐至較合理價位，相當於市盈率約15倍，考慮到公司已連續4個財年純利增幅逾4成水平，估值處於偏低水平。

聞風至

鮮股落鑊