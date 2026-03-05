聞風至 - 獲大行看好 信義光能逆市彈 | 鮮股落鑊

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

獲大行看好 信義光能逆市彈

聞風至
1小時前
美股道指周二曾挫逾千點，連帶港股昨日亦未能止瀉，恒生指數一度失守兩萬五關。大市低開299點報25469點，而此已速全日高位。其後跌勢擴大，最低曾見24958點，挫達810點，收市報25249點，跌518點。全日成交金額3643億元。

　　港股三個交易日累跌近1380點，昨日恒指雖見針式反彈，從全日低位24958點，反彈至25249點收市，彈幅接近291點或1.1%水平，但一切仍看美伊局勢發展，以及油價上升是否真的會對環球經濟，特別是美國通脹做成影響，繼而破壞聯儲局減息步伐，一切且見步行步。

　　然而，信義光能（968）昨日於3.1元見支持力，單日逆市反彈4.18%，該股在上周剛公布業績，即迎來美伊衝突，股價跟隨大市下跌，但信義光能近期有太空光伏概念加持，股價格表現值得看高一線。

　　受行業供需失衡拖累，信義光能近年業績表現不甚理想，繼2024年純利大跌73.8%，2025年純利再跌16%，至8.45億元（人民幣，下同），主要受光伏玻璃以及多晶硅資產減值虧損23億元所拖累。

盈利能力已見改善

　　據各大行推算，排除資產減值因素後，公司核心純利約為21億至27.3億元，盈利能力已見改善。其中大摩指出，期內毛利率回復至21.4%；滙豐環球研究指出，汽車玻璃業務維持強勁，且成本下降令該業務盈利能力上升。

　　太空光伏之所以在近期成為市場焦點，源於內地媒體報道指 馬斯克相關團隊曾考察中國光伏產業，市場因而聯想到太空光伏的潛在機會。據報，該技術能在太空中利用無晝夜、無雲層遮擋、輻射更強的環境，實現更高效的太陽能發電，被視為未來航天能源的重要方向。

　　值得留意的是，馬斯克並非唯一能帶領太空光伏技術發展的人。中國在航天領域發展亦累積了一定的經驗，不排除「太空光伏」會成為中央的未來發展重心之一。

　　綜合近期太空光伏概念的前瞻性憧憬，加上信義光能基本面正逐步走出行業寒冬。

　　倘若行業供需於今年下半年進一步回穩，信義光能或具備估值修復與情緒雙重推動的上行空間。

鮮股落鑊