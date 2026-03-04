大行晨報 - 美伊衝突未見降溫 美元持續強勢｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3小時前
　　美元指數周一顯著走高，創7個月以來最大單日漲幅，美元指數升見98.70水準上方，為1月22日以來最高。美國與以色列對伊朗發動空襲，避險資金流入美元；美國國債市場能吸納大規模避險資金，加之美國作為淨能源出口國可有效抵禦油價暴漲衝擊，共同推高美元需求。通脹預期的快速上行正在重塑市場對美聯儲貨幣政策的預期。芝加哥商品交易所FedWatch工具顯示，市場對美聯儲6月降息的預期已從衝突前的57%降至45%。

　　英鎊兌美元周一下挫，美伊衝突引發的避險情緒，美元獲見支撐，英鎊兌美元曾一度低見1.3314。此外，英格蘭北部的地方選舉削弱了首相施紀賢在工黨內的地位，引發了他可能被替換的猜測。從圖表走勢而言，英鎊兌美元於2月以來持續走低，上月中下破三角形態底部，技術上洐生較激烈的調整壓力。此外，10天平均線剛下破25天平均線，亦示意着英鎊兌美元中短期仍呈偏軟發展。預計支持位仍會關注1.3360及1.33，進一步看至1.3170及1.30關口。阻力位回看1.35及50天平均線1.3540，較大阻力預料為及25天平均線1.3615及1.3720水平。

　　澳洲央行總裁布洛克周二表示，鑑於通脹預期存在失控風險，且中東衝突可能引發供應衝擊，央行可能在3月會議上再次加息，市場不應排除這一可能性；她強調委員會將積極評估是否需要加快政策收緊步伐，未必會等到4月通脹資料公布後再行動。目前市場對本月加息25個基點的定價僅為27%，但已完全消化5月加息至4.1%的預期。儘管澳洲作為淨能源出口國能為經濟提供緩衝，但布洛克警告，若全球能源價格持續上漲，可能拖累消費需求和經濟增長，同時推升通脹壓力。市場正關注周三將公布的第4季GDP數據。

　　至於澳元兌美元走勢，技術圖表所見，近日匯價多番在0.71水準附近遇阻，要留意一旦跌破近日區間底部，這將是出現大幅回吐的警號。再者，RSI及隨機指數亦自嚴重超買區域稍呈回調，預料澳元兌美元正醞釀着回吐壓力。當前較近支持先會參考25天平均線0.7055及0.70，再而看至0.6860及

0.6760，關鍵指向0.67水準。至於阻力參考0.7150以至0.7280，較大阻力料為0.74及0.75水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

