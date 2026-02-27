郭家耀 - 筆克遠東前景樂觀 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
3小時前
　　筆克遠東（752）早前公布去年10月底止全年業績，營業額錄得72.1億元，按年增長13.9%，純利達4.36億元，增長21.9%。全年派息總額為每股19仙。

　　受內地經濟復甦及收款壓力影響，集團在內地市場採取審慎策略，致使相關業務增長乏力。汽車行業特別面臨高風險，需更謹慎地選擇合作夥伴。此外，隨着地緣政治形勢變化，中美貿易緊張使得需求和市場均發生變化，集團儘管面臨挑戰，仍努力在其他市場尋找增長機會。

　　集團作為一間全方位品牌激活企業，將繼續推動業務轉型。品牌體驗激活分部，維持可持續增長勢頭及抗逆力。會議策劃激活分部，集團繼續採用數據驅動策略，獲取顯著且穩固的競爭優勢。博物館及主題娛樂分部，集團目前參與數項重大合約，未來將陸續交付。

　　集團業務展望穩健，派息水平吸引，前景值得樂觀。建議入巿價2.8元，目標價3.2元，止蝕價2.55元。

　　筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。

　　利華控股（1346）去年收益為2億美元，按年下降10.2%，純利則為1587萬美元，減少7.4%。毛利率保持在28.5%，淨利率創新高達7.9%，反映公司的盈利能力具韌性。收入下滑的主要原因是公司出於風險考量，主動減少一至兩個大客戶的定單，以防範可能的財務風險。此外，全球經濟環境的不確定性和貿易戰的影響也加劇了市場的動盪，使得客戶需求不穩定。公司近期收購運動服裝製造商AAG後，預期將在今年下半
2026-02-26 02:00 HKT
