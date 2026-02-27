郭家耀 - 筆克遠東前景樂觀 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

筆克遠東（752）早前公布去年10月底止全年業績，營業額錄得72.1億元，按年增長13.9%，純利達4.36億元，增長21.9%。全年派息總額為每股19仙。



受內地經濟復甦及收款壓力影響，集團在內地市場採取審慎策略，致使相關業務增長乏力。汽車行業特別面臨高風險，需更謹慎地選擇合作夥伴。此外，隨着地緣政治形勢變化，中美貿易緊張使得需求和市場均發生變化，集團儘管面臨挑戰，仍努力在其他市場尋找增長機會。



集團作為一間全方位品牌激活企業，將繼續推動業務轉型。品牌體驗激活分部，維持可持續增長勢頭及抗逆力。會議策劃激活分部，集團繼續採用數據驅動策略，獲取顯著且穩固的競爭優勢。博物館及主題娛樂分部，集團目前參與數項重大合約，未來將陸續交付。



集團業務展望穩健，派息水平吸引，前景值得樂觀。建議入巿價2.8元，目標價3.2元，止蝕價2.55元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室

業務發展總監

筆者為證監會持牌人

郭家耀