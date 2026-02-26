張日強 - 向富人「開刀」調升億元印花稅 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛向好，樓價指數亦按月再升約0.53%，連續8個月錄得上升。樓市轉勢趨向好，政府亦不會貿然加添利好樓市的措施，財政司司長陳茂波在昨日公布的《財政預算案》提出，調升1億元以上的住宅物業交易印花稅，由4.25%調高至6.5%，大增約5成，今次向富人開刀，預期短期內對億元物業的成交量將有所減少，惟該類物業買家大部分為非富則貴的豪客，稅項影響相對輕微，相信有關消息逐漸被消化後，大額豪宅成交量將回復。



財政司司長陳茂波表示，為秉持「能者多付」的原則，1億元以上的住宅物業交易印花稅稅率，將由4.25%調高至6.5%，影響約0.3%的住宅物業交易，估計每年可為庫房增加約10億元收入。以日前1宗西半山1.4億成交案例而言，原先印花稅約為600萬，稅率調整後則需繳付約910萬，該名豪客於提早一天入市足足慳足約300萬。



雖然有關措施無疑會令到短期內成交量減少，不過相信有關豪客是出於身份象徵及景觀優越等因素而購入相關單位，並不會因稅款增加而卻步，預計新增徵稅不會影響整體樓市。



事實上，去年錄得約122宗1億元或以上的豪宅成交，為2022年以來最高，顯示此市場逐步復甦，由於成交量佔整體成交極低水平，相信是次政府增加的印花稅，對庫房有輕微獲益，惟短期內此類豪宅成交將會減少，相信要待消息逐漸淡化後，成交量才可望回升。



張日強