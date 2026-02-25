朱紅 - 騰訊創近月低 留意「26143」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　微信數據報告指，今年新春期間旅行、生活娛樂線下交易宗數均按年增長超過20%，當中香港及澳門交易宗數較去年同期分別上升24%及39%，成為境外線下交易量最多的的前兩個亞洲市場。騰訊（700）股價偏軟，曾跌至516元創近月新低。如看好騰訊可留意認購證「26143」，行使價660.5元，實際槓桿9倍，今年8月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「26075」，行使價466.46元，實際槓桿7倍，今年8月到期。

　　滙豐控股（005）周三公布去年度業績，市場預期全年列帳基準稅前利潤按年跌約一成，並關注集團管理層對中期淨息差及平均有形股本回報率的可持續指引。滙豐股價績前偏軟，跌至135元水平徘徊。如看好滙豐可留意認購證「25441」，行使價191.99元，實際槓桿11倍，今年9月到期。如看淡滙豐可留意認沽證「24062」，行使價111.98元，實際槓桿7倍，今年9月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
　　券商研報指，中國科技創新持續推進，在AI領域的發展最為顯著，包括阿里、字節等科企均展現出頂級模型性能，並預期中國股市將轉向「配置」思維。阿里巴巴（9988）股價低位反彈，回升至152元附近整固。投資者如看好阿里，可留意阿里認購證「25993」，行使價168.98元，實際槓桿5倍，今年8月到期。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「21943」，行使價144.9元，實際槓桿5倍，今年6月到期。 　
