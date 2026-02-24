朱紅 - 阿里反彈 留意「25993」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅
6小時前
　　券商研報指，中國科技創新持續推進，在AI領域的發展最為顯著，包括阿里、字節等科企均展現出頂級模型性能，並預期中國股市將轉向「配置」思維。阿里巴巴（9988）股價低位反彈，回升至152元附近整固。投資者如看好阿里，可留意阿里認購證「25993」，行使價168.98元，實際槓桿5倍，今年8月到期。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「21943」，行使價144.9元，實際槓桿5倍，今年6月到期。

　　小米（1810）持續於市場進行回購，上周五斥資逾1.5億元回購逾428萬股，累計回購約2.42億股，佔0.94%股權。小米表現向好，升至36.5元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證「24846」，行使價46.88元，實際槓桿6倍，今年7月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「23123」，行使價29.86元，實際槓桿6倍，今年7月到期。

紫金高位整固 敲「25735」

　　市場關注美國關稅政策進展，加上中東政局再趨緊張，避險資金流入貴金屬市場，金價連日於5000美元之上整固。紫金礦業（2899）顯著造好，升至45元附近高位整固。如看好紫金，可留意紫金認購證「25735」，行使價60.04元，實際槓桿5倍，明年7月到期。如看淡紫金可留意認沽證「24709」，行使價28.99元，實際槓桿4倍，今年7月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。

