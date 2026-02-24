朱紅 - 阿里反彈 留意「25993」 | 窩輪熱炒特區

券商研報指，中國科技創新持續推進，在AI領域的發展最為顯著，包括阿里、字節等科企均展現出頂級模型性能，並預期中國股市將轉向「配置」思維。阿里巴巴（9988）股價低位反彈，回升至152元附近整固。投資者如看好阿里，可留意阿里認購證「25993」，行使價168.98元，實際槓桿5倍，今年8月到期。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「21943」，行使價144.9元，實際槓桿5倍，今年6月到期。



小米（1810）持續於市場進行回購，上周五斥資逾1.5億元回購逾428萬股，累計回購約2.42億股，佔0.94%股權。小米表現向好，升至36.5元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證「24846」，行使價46.88元，實際槓桿6倍，今年7月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「23123」，行使價29.86元，實際槓桿6倍，今年7月到期。



紫金高位整固 敲「25735」



市場關注美國關稅政策進展，加上中東政局再趨緊張，避險資金流入貴金屬市場，金價連日於5000美元之上整固。紫金礦業（2899）顯著造好，升至45元附近高位整固。如看好紫金，可留意紫金認購證「25735」，行使價60.04元，實際槓桿5倍，明年7月到期。如看淡紫金可留意認沽證「24709」，行使價28.99元，實際槓桿4倍，今年7月到期。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅