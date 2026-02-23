Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅 - 阿里見近月低 吼「21943」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
朱紅
11小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　據報開發Kimi智能模型的中國人工智能初創公司月之暗面有意額外融資，新一輪融資目標估值為100億美元，據指阿里、騰訊等現有投資者承諾向本輪最新融資首批資金投入超過7億美元。阿里巴巴（9988）股價連日偏軟，上周五曾跌至147.1元，再創個多月新低。如看好阿里可留意認購證「23843」，行使價199.98元，實際槓桿5倍，今年9月到期。如看淡阿里可留意認沽證「21943」，行使價144.9元，實際槓桿5倍，今年6月到期。

　　券商研報指，華虹半導體（1347）產品組合與規模持續改善，認為公司在維持高產能利用率及加快12英寸產品組合方面執行良好，惟目前股價估值偏高。華虹股價仍受制於10天線，曾跌至93.9元創個多月新低。如看好華虹可留意認購證「26139」，行使價153元，實際槓桿3倍，今年8月到期。如看淡華虹可留意認沽證「23690」，行使價34.7元，實際槓桿3倍，今年9月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
22小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
19小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
5小時前
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
23小時前
04:08
星島申訴王｜香港山野悲歌 飛鵝山執避孕套+2000支煙頭 淨山義工：心痛香港
申訴熱話
5小時前
財政預算案．前瞻︱電動車「一換一」計劃取消？1月登記數字暴升 議員業界籲勿一刀切
政情
6小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 關焯照：15%押注Alphabet｜百萬倉
擁100萬資金買股好過買樓 關焯照看好銀行及地產股 15%押注一隻AI股｜百萬倉
投資理財
7小時前
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
影視圈
17小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
更多文章
朱紅 - 美團偏軟 留意「15409」 | 窩輪熱炒特區
　　美團（3690）發盈警，預期去年度虧損約233億至243億元人民幣，並指受持續競爭影響，虧損趨勢預計將在本年第一季度延續，但經營狀況維持穩健及正常。美團股價連跌多日，曾低見79.25元，創約兩年新低。投資者如看好美團，可留意美團認購證「25630」，行使價98.93元，實際槓桿4倍，今年10月到期；相反，如看淡美團，可留意美團認沽證「15409」，行使價77.88元，實際槓桿3倍，今年12月到
2026-02-20 02:00 HKT
窩輪熱炒特區