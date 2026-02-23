朱紅 - 阿里見近月低 吼「21943」 | 窩輪熱炒特區

據報開發Kimi智能模型的中國人工智能初創公司月之暗面有意額外融資，新一輪融資目標估值為100億美元，據指阿里、騰訊等現有投資者承諾向本輪最新融資首批資金投入超過7億美元。阿里巴巴（9988）股價連日偏軟，上周五曾跌至147.1元，再創個多月新低。如看好阿里可留意認購證「23843」，行使價199.98元，實際槓桿5倍，今年9月到期。如看淡阿里可留意認沽證「21943」，行使價144.9元，實際槓桿5倍，今年6月到期。



券商研報指，華虹半導體（1347）產品組合與規模持續改善，認為公司在維持高產能利用率及加快12英寸產品組合方面執行良好，惟目前股價估值偏高。華虹股價仍受制於10天線，曾跌至93.9元創個多月新低。如看好華虹可留意認購證「26139」，行使價153元，實際槓桿3倍，今年8月到期。如看淡華虹可留意認沽證「23690」，行使價34.7元，實際槓桿3倍，今年9月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅