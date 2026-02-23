Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃德几 - （2525）禾賽受惠機械人產業火旺 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

黃德几
11小時前
產經 專欄
內容

　　禾賽科技（2525）近期受多項利好消息刺激，今年春晚宇樹科技兩款人形機械人G1與H2成為焦點，上述兩款機械人搭載禾賽JT128激光雷達，作為感知核心部件。幾十台機械人實時協同表演，背後依賴禾賽JT系列激光雷達低延遲和高精度，反映集團產品於人工智能和機械人領域的優勢。截至目前，JT系列累計交付量已突破20萬顆，成功應用於多款機械人產品。禾賽產品多元化布局，隨着人形機械人產業爆發，激光雷達將成為關鍵部件，預計將受益於全球機械人市場快速增長。

　　技術上，其股價上周五急升呈陽燭，走勢維持良好，可候212元吸納，目標看260元，跌穿192元止蝕。

Usmart盈立證券
研究部執行董事
筆者為證監會持牌人
黃德几

