輪商精選 - 華虹績後偏軟 吼「24307」 | 窩輪熱炒特區

華虹半導體（1347）上周四公布業績，去年第4季轉虧為盈，但收入及盈利均低於市場預期，或反映行業競爭加劇及部分消費電子需求仍疲弱。管理層表示，人工智能帶動的記憶體需求有望持續，但記憶體價格可能影響部分產品銷情。市場將關注華虹能否進一步把握人工智能硬體發展機遇，並維持高產能利用率及盈利能力。



華虹（1347）績後走勢反覆，上周五收市跌0.85%，截至上周五錄得4連跌。如認為華虹或將反彈可留意認購證 「25012」，行使價148.98元，實際槓桿約5倍，今年5月到期。如預計華虹持續走弱可留意認沽證「24307」，行使價68.83元，實際槓桿約2倍，今年12月日到期。



聯想集團（992）同日公布的第3季業績優於市場預期，上周五於業績公布後曾錄近2.9%升幅，並升穿50天線水平，如認為聯想仍有上行空間可留意認購證「23582」，行使價12.89元，實際槓桿約5.1倍，今年10月到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部