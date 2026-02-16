Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

輪商精選 - 華虹績後偏軟 吼「24307」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
輪商精選
7小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　華虹半導體（1347）上周四公布業績，去年第4季轉虧為盈，但收入及盈利均低於市場預期，或反映行業競爭加劇及部分消費電子需求仍疲弱。管理層表示，人工智能帶動的記憶體需求有望持續，但記憶體價格可能影響部分產品銷情。市場將關注華虹能否進一步把握人工智能硬體發展機遇，並維持高產能利用率及盈利能力。

　　華虹（1347）績後走勢反覆，上周五收市跌0.85%，截至上周五錄得4連跌。如認為華虹或將反彈可留意認購證 「25012」，行使價148.98元，實際槓桿約5倍，今年5月到期。如預計華虹持續走弱可留意認沽證「24307」，行使價68.83元，實際槓桿約2倍，今年12月日到期。

　　聯想集團（992）同日公布的第3季業績優於市場預期，上周五於業績公布後曾錄近2.9%升幅，並升穿50天線水平，如認為聯想仍有上行空間可留意認購證「23582」，行使價12.89元，實際槓桿約5.1倍，今年10月到期。

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
11小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
21小時前
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
影視圈
11小時前
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
社會
11小時前
01:29
領展停車場新年期間全單額外加收10元 司機：覺得唔合理
突發
13小時前
劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下
劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下
影視圈
17小時前
前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影視圈
14小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 汪敦敬：四成資金作買樓首期｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 汪敦敬：四成資金作買樓首期｜百萬倉
投資理財
3小時前
更多文章
輪商精選 - 阿里力谷AI 追Call「14611」 | 窩輪熱炒特區
　　阿里巴巴（9988）近日發布用於驅動機械人的人工智能基礎大模型RynnBrain，具備時空記憶與推理能力，能賦予機械人感知、決策及執行能力，協助其在複雜場景中完成自主任務規劃及多任務連續執行。內地近期發布相關意見文件，提出加快推動AI在招標投標等公共服務領域的應用，提升行業數碼化和智能化水平，促進市場規範與效率提升。 　　機械人技術已成為內地產業升級的重要方向之一，市場關注政策推動下AI
2026-02-12 02:00 HKT
窩輪熱炒特區