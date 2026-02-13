利貞 - 康方加速商業化進程 | 實力股起底

康方生物（9926）潛在關鍵藥物Ivonescimab在中國臨床試驗的數據穩固，為全球臨床試驗結果提供有力參考。同時，公司在今年將有多項全球及中國三期臨床項目數據揭曉，預期屆時將對股價上升有推動作用。此外，公司憑藉獲納入國家醫保目錄、適應症擴展及新藥批准，正加速在中國的商業化進程，預計今年或實現盈虧平衡。而其豐富的研發管線亦提供長期增長動力，以及新的對外授權機會，都對股價帶來上升動力。建議可於100.2元買入，中長線目標價129元。康方生物昨日收報103.7元，跌1.5元，跌幅1.43%。



5新藥獲納醫保目錄



康方生物的PD-1/VEGF雙特異性腫瘤免疫治療藥物「依沃西」（Ivonescimab）現時仍是康方生物業務的重要引擎，預期下一重大事件應該是今年底出台的HARMONi-3「無惡化存活期」數據。大和預期，至2032年，受臨床進展所支撐，Ivonescimab全球銷售（由合作夥伴Summit）達79億美元，與市場預測一致；康方生物應獲授權收入料約69億元人民幣（以淨產品銷售低單位數計）。



國家醫保局早前召開「2025年創新藥高質量發展大會」，正式公布本輪醫保談判和商保創新藥目錄協商結果。更多新藥進入目錄，有助提升臨床用藥水平以及創新藥行業整體研發回報率，至於康方生物亦具有潛在大單品的增量釋放空間。



康方生物5款已上市新藥包括開坦尼、依達方、安尼可、伊喜寧和愛達羅的所有獲批適應症均被成功納入最新版《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2025）》，2025版國家醫保藥品目錄已於2026年1月1日起正式執行。由此觀之，公司具潛在大單品的增量釋放空間。



康方生物與濟川藥業早前簽訂獨佔性商業化權益協議，據此，濟川藥業獲授權在中國（不包括香港、澳門及台灣）擁有公司自主開發並已獲批上市的伊喜寧（伊努西單抗注射液）獨家商業化權益。據悉，是次合作，公司將獲得8000萬元人民幣授權費，以及最高不超過1000萬元人民幣的里程碑付款。



利貞