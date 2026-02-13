Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

利貞 - 康方加速商業化進程 | 實力股起底

實力股起底
實力股起底
利貞
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

康方生物（9926）潛在關鍵藥物Ivonescimab在中國臨床試驗的數據穩固，為全球臨床試驗結果提供有力參考。同時，公司在今年將有多項全球及中國三期臨床項目數據揭曉，預期屆時將對股價上升有推動作用。此外，公司憑藉獲納入國家醫保目錄、適應症擴展及新藥批准，正加速在中國的商業化進程，預計今年或實現盈虧平衡。而其豐富的研發管線亦提供長期增長動力，以及新的對外授權機會，都對股價帶來上升動力。建議可於100.2元買入，中長線目標價129元。康方生物昨日收報103.7元，跌1.5元，跌幅1.43%。

5新藥獲納醫保目錄

　　康方生物的PD-1/VEGF雙特異性腫瘤免疫治療藥物「依沃西」（Ivonescimab）現時仍是康方生物業務的重要引擎，預期下一重大事件應該是今年底出台的HARMONi-3「無惡化存活期」數據。大和預期，至2032年，受臨床進展所支撐，Ivonescimab全球銷售（由合作夥伴Summit）達79億美元，與市場預測一致；康方生物應獲授權收入料約69億元人民幣（以淨產品銷售低單位數計）。

　　國家醫保局早前召開「2025年創新藥高質量發展大會」，正式公布本輪醫保談判和商保創新藥目錄協商結果。更多新藥進入目錄，有助提升臨床用藥水平以及創新藥行業整體研發回報率，至於康方生物亦具有潛在大單品的增量釋放空間。

　　康方生物5款已上市新藥包括開坦尼、依達方、安尼可、伊喜寧和愛達羅的所有獲批適應症均被成功納入最新版《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2025）》，2025版國家醫保藥品目錄已於2026年1月1日起正式執行。由此觀之，公司具潛在大單品的增量釋放空間。

　　康方生物與濟川藥業早前簽訂獨佔性商業化權益協議，據此，濟川藥業獲授權在中國（不包括香港、澳門及台灣）擁有公司自主開發並已獲批上市的伊喜寧（伊努西單抗注射液）獨家商業化權益。據悉，是次合作，公司將獲得8000萬元人民幣授權費，以及最高不超過1000萬元人民幣的里程碑付款。

利貞

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
8小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
759阿信屋會員卡無門檻申請 77折優惠被批數字遊戲 網民解釋原來有苦衷...
港人嫌阿信屋會員卡麻煩「幾時先可以取消？」 揭77折優惠背後有苦衷...
生活百科
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
11小時前
東張西望｜變態男赤裸通山跑遭驚天圍捕  「貓仔」黎寬怡奮勇追截險毀容  三吋恐怖血痕傷勢嚇人
東張西望｜變態男赤裸通山跑遭驚天圍捕  「貓仔」黎寬怡奮勇追截險毀容  三吋恐怖血痕傷勢嚇人
影視圈
6小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
15小時前
長沙灣呈祥道兩車互撼 平治男司機昏迷送院不治
長沙灣呈祥道兩車互撼 平治男司機昏迷送院不治
突發
5小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
9小時前
更多文章
利貞 - 協鑫受惠太空太陽能發展 | 實力股起底
　　日前市場傳聞馬斯克旗下SpaceX等團隊近日到訪中國多間太陽能企業，其中包括協鑫集團，據悉團隊對集團在美國的顆粒矽與鈣鈦礦業務布局進行了解。受馬斯克團隊相關調研消息帶動，帶動太空及太陽能概念再次引爆市場。事實上，受太空太陽能及商業航天發展樂觀情緒帶動，去年A股太陽能行業指數表現大幅跑贏大市。行業中看好協鑫科技（3800）盈利增長前景強勁，建議可於1.15元買入，中長線目標價1.48元。協鑫科技
2026-02-12 02:00 HKT
實力股起底