聞風至 - 地平線機器人添強援值博 | 鮮股落鑊

自動駕駛龍頭股地平線機器人（9660）最新宣布，與寧德時代（3750）子公司合作。此舉可望令該股在自動駕駛領域的市佔率得到飛躍式增長，或有望成為電車界的舜宇光學（2382）。



地平線機器人公布，與寧德時代子公司時代智能簽署戰略合作協議。雙方將聚焦新能源汽車智能化升級需求，以「高智能、高安全的智能出行體驗」為目標，為全球整車企業與終端用戶提供卓越的智能化出行體驗。



新聞稿指，合作將成為汽車「智能載體」與「智能大腦」深度耦合重要探索，未來雙方也將持續推動構建開放及創新新能源智能汽車生態，賦能高智能及高安全的未來出行。



早在2025年，比亞迪（1211）推出「天神之眼」高階智駕系統時，地平線機器人已成為比亞迪智駕系統的「大腦」部分。單靠比亞迪的主力定單，已令該公司在智駕系統市場佔有重要席位。



據高工智能汽車研究院2025年榜單顯示，在「ADAS」（高級駕駛輔助系統）前視一體機及小域控計算晶片領域，地平線以47.66%的市佔率獨佔近半壁江山，連續兩年蟬聯自主品牌ADAS市場份額榜首。



比亞迪與寧德時代是電車界的兩大電池系統，合佔電車電池市場份額近55%，成功與兩大巨頭合作，意味地平線機器人未來在智能駕駛領域的滲透率，有望隨着電池巨頭的生態擴張而同步提升。



聞風至