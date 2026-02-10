朱紅 - 中芯今放榜 留意「20089」 | 窩輪熱炒特區

中芯國際（981）將於周二公布去年第4季度業績，並於翌日舉行網絡及電話會議，向投資者講解經營業績具體情況。中芯股價持續反彈，升至70元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證「20089」，行使價80.05元，實際槓桿4倍，今年7月到期。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「23699」，行使價39.81元，實際槓桿5倍，今年9月到期。

泡泡瑪特（9992）公布數據指Labubu全年銷售超過1億隻，全品類全IP產品銷量逾4億隻，公司全球註冊會員逾1億，業務覆蓋逾100個國家及地區。泡泡瑪特股價顯著造好，曾升至264.2元，創3個多月新高。如看好泡泡瑪特，可留意泡瑪認購證「17701」，行使價305.88元，實際槓桿3倍，今年10月到期。如看淡泡泡瑪特，可留意泡瑪認沽證「15457」，行使價179.9元，實際槓桿3倍，今年9月到期。

內媒報道AI開源社區上發現新增了阿里旗下千問3.5併入Transformers新提交代碼合併申請，市場推測千問3.5即將發布，據指極有可能是原生可實現視覺理解的VLM類模型。阿里巴巴（9988）股價反彈，升至158元附近整固。如看好阿里可留意認購證「24908」，行使價185.1元，實際槓桿5倍，今年8月到期；如看淡可留意認沽證「20584」，行使價129.9元，實際槓桿6倍，今年6月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅