朱紅 - 中芯今放榜 留意「20089」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
朱紅
1小時前
產經 專欄
　　中芯國際（981）將於周二公布去年第4季度業績，並於翌日舉行網絡及電話會議，向投資者講解經營業績具體情況。中芯股價持續反彈，升至70元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證「20089」，行使價80.05元，實際槓桿4倍，今年7月到期。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「23699」，行使價39.81元，實際槓桿5倍，今年9月到期。

　　泡泡瑪特（9992）公布數據指Labubu全年銷售超過1億隻，全品類全IP產品銷量逾4億隻，公司全球註冊會員逾1億，業務覆蓋逾100個國家及地區。泡泡瑪特股價顯著造好，曾升至264.2元，創3個多月新高。如看好泡泡瑪特，可留意泡瑪認購證「17701」，行使價305.88元，實際槓桿3倍，今年10月到期。如看淡泡泡瑪特，可留意泡瑪認沽證「15457」，行使價179.9元，實際槓桿3倍，今年9月到期。

　　內媒報道AI開源社區上發現新增了阿里旗下千問3.5併入Transformers新提交代碼合併申請，市場推測千問3.5即將發布，據指極有可能是原生可實現視覺理解的VLM類模型。阿里巴巴（9988）股價反彈，升至158元附近整固。如看好阿里可留意認購證「24908」，行使價185.1元，實際槓桿5倍，今年8月到期；如看淡可留意認沽證「20584」，行使價129.9元，實際槓桿6倍，今年6月到期。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
