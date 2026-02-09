黃德几 - （331）豐盛生活財務穩健 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
豐盛生活服務（331）去年純利4.53億元，跌9.6%，但撇除一次性政府補貼約4000萬元後，核心溢利僅跌約3%，表現穩健。全年維持40%派息比率，合共派39.6仙（中期21.1仙及末期18.5仙），股息率約6.8%。集團手頭未完成合約高達145.8億元，未來3至4年收入能見度高。期末淨現金2.12億元，未動用銀行額度21億元，淨負債比率為零，財務狀況極為穩健。
數碼轉型方面，與港仔機器人合作，首批AI清潔、保安及巡檢機械人已試點，明年將大規模推廣。內地及澳門業務同步擴張，北京新域物管收購完成後，內地收入比重將提升；澳門業務已佔近3%，增長潛力可觀。買入價5.5元，目標價6.5元，止蝕位5.3元。
Usmart盈立證券
研究部執行董事
筆者為證監會持牌人
黃德几
