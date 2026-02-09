大行晨報 - 歐洲央行議息不變 歐羅續承壓｜大行晨報

歐洲央行上周四一如市場預期，維持利率不變，為連續第5次沒有調整利率，其中，歐洲央行存款機制利率維持2厘；主要再融資利率維持2.15厘；邊際貸款利率維持2.4厘。央行稱，通脹在中期應穩定保持在2%目標水平，並認為歐羅區內失業率低、私營部門資產負債表穩健、防務和基礎設施開支逐步增加等，有助支持經濟增長，但面對全球貿易政策不確定及地緣政治緊張，前景依然面臨不確定性。



從技術圖表所見，RSI及隨機指數均已從超買區域回落，或見歐羅仍有回調壓力。以黃金比率計算，61.8%的回吐幅度將會看至1.1765。關鍵支撐預料會看至200天平均線1.1620，在1月中旬，歐羅勉力守住指標後作強勁反彈。下一級會留意1.15關口以至11月5日低位1.1469。阻力位回看1.19及1.20關口，繼而較大阻力預料在1.2080及250個月平均線1.2240水準。



英鎊兌美元上周反覆走低，周四英倫銀行會議釋放的鴿派訊號，引發市場重新定價貨幣政策前景，而美元在利率預期支撐下持續走強。英倫銀行貨幣政策委員會在2月會議上，以5比4的投票結果決定維持利率不變，顯示內部對政策前景分歧加大。與此同時，央行在政策聲明中明確暗示，若通脹繼續放緩，未來存在降息空間。央行行長貝利在會後的新聞發布會上表示，通脹達到目標水準的時間可能早於此前預期。交易員開始計入英倫銀行今年累計降息50個基點的預期，這進一步打壓英鎊走勢。



英鎊兌美元在英倫銀行決議後，跌破前期整理區間，下行趨勢進一步確認。匯價已有效跌破短期均線支撐，下行壓力正在加強。當前1.3500將視為關鍵心理關口，倘若明確跌破跌破，英鎊將見顯著沽壓。其後支持位料會看至50天平均線1.3470及1.34，進一步參考1月低位1.3329以至1.3170水準。阻力料為1.3660及1.3720，續後會參考1.3870及1.40關口，之後關注1.41以至2021年6月高位1.4250。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇