聞風至 - 內需龍頭青啤高息吸引 | 鮮股落鑊

納指於科技股受壓下，周三繼續向下，連帶港股周四亦一度走低，恒生指數最低見26410，跌達437點。惟低位顯著反彈，尾段更曾倒升72點見26919，暫受制於兩萬七，收報26885，升37點。全日成交金額重上三千億水平，達3151.1億元。



近期市場焦點落在「電訊商加稅」事件上，政策變動引發一批鍾情收息的長線資金重新審視持倉，部分傳統高息股出現資金流出跡象。當市場對高息股的風險重新定價，資金自然會尋找更具防守性、現金流穩定、盈利可見度高的替代品。在這股資金重新配置的浪潮中，青島啤酒（168）的走勢格外亮眼，近期更已見到內險資金持續掃貨手影。



根據聯交所最新披露，瑞眾人壽保險於1月22日再度增持青島啤酒20萬股，買入均價約49.966元，持股比例升至6.01%（3937.4 萬股）。值得注意是，該機構去年12月5日首次披露持股超過5%後，短短一個多月內再次出手，反映其對青島啤酒的掃貨意欲並未放緩。



本欄早前多次指出，內險資金正處於「高息資產渴求期」。在利率下行周期、保險負債成本下降的背景下，內險更傾向配置「穩定現金流＋高分紅＋低波動」的資產。青島啤酒可謂有背景、有品牌、有市場地位的優質之選，現價相當於股息收益率4.5厘，雖然不是股息率最好的選擇，但其老牌紅底背景可以加分不少。



此外，市場亦有報道指，內地有多達50萬億元計的定存資金陸續到期，部分資金正尋找更具收益性的配置渠道。港股通高息股因此成為北水的自然流向，青島啤酒正是好選擇之一。



從基本面看，青島啤酒近年持續推動產品結構升級，高端化策略成效明顯。高端品牌如「青島純生」、「青島白啤」增速持續跑贏整體，帶動公司毛利率保持穩定。雖然行業整體面對成本壓力，但青島啤酒憑藉品牌力與渠道優勢，具備較強的價格傳導能力，使盈利能力保持韌性。



在消費環境逐步改善、政策持續支持內需的大背景下，啤酒行業具備一定防守性，屬於可選消費中波動較低的板塊。青島啤酒作為行業龍頭之一，具備品牌、渠道、產品力三重優勢，盈利能見度高，對長線資金尤其具吸引力。



聞風至聞風至