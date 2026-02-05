黃德几 - AI軟件風暴 騰訊候低吸納｜開工前落盤/頭條名家本周心水

近日，全球軟件股遭遇「SaaSpocalypse」重挫，市值蒸發數千億美元，導火線為Anthropic推出Claude Coworker企業級AI協作工具，針對法律、合規、數據分析等領域高度自動化，市場擔憂傳統SaaS模式被蠶食。Thomson Reuters、RELX大幅下挫，微軟、Salesforce亦受波及。



然而，遊戲開發類股展現較強韌性，受影響相對較小。遊戲行業擁有高度鞏固客群基礎及獨特內購商業模式，能抵禦AI顛覆。以騰訊（700）為例，其旗艦手遊如《王者榮耀》、《和平精英》累積數億忠實玩家，黏性來自社群互動、持續更新及電競生態，而非純工具功能。AI雖可輔助生成美術或劇情，但難取代玩家情感投入與社交需求，反而可提升開發效率、降低成本。騰訊多元生態（遊戲+社交+雲端）提供緩衝。



騰訊遊戲業務持續強勁，Sensor Tower數據顯示，2026年1月中國手遊廠商收入佔全球37.8%，騰訊憑旗艦產品手遊收入按月上漲43%，蟬聯全球冠軍。雖然AI助手「元寶」新春紅包活動因誘導分享被微信限制連結，但屬平台規範，短期影響體驗，長期看Hunyuan模型等AI應用將助力廣告精準投放及雲服務增長。



回顧騰訊上一次業績，即2025年第三季度，截至9月底，總收入按年增長15%至1928.7億元，好過市場預期；純利631.3億元，按年升19%、按季增13%；每股基本盈利6.952元。非國際財務報告準則純利705.5億元，按年增長18%、按季升12%，每股基本盈利7.769元。增值服務業務收入升16%至959億元，其中本土遊戲收入428億元，增長15%、國際遊戲收入208億元，增長43%、社交網絡收入323億元增長5%。營銷服務收入升21%至362億元，受益AI廣告定向；金融科技及企業服務收入升10%至582億元。前三季整體收入增14%至5574億元，非IFRS純利增16%至1949.3億元，顯示業務穩健及盈利能力提升。



集團過去多年積極回購股份，去年11月三季報後重啟，截至今年1月中累計回購約4249萬股，總金額超過260億港元，平均價613港元。目前進入年報靜默期暫停，預計3月18日公布業績後有機會恢復。整體而言，騰訊基本面強勁，遊戲及AI潛力巨大，短期市場波動帶來低吸機會，長遠前景看好。



技術上，早前跌破下降三角形底部支持，昨日更跌穿250天線558.9元支持，STC及MACD呈沽貨信號，短線走勢疲弱，若果未來三個交易天未能重上牛熊線，調整有機會持續，建議等候反彈訊號，或候低於520元至530元水平分段吸納，作中長線持有，反彈目標660元，不跌穿$495可以繼續持有。



Usmart盈立證券研究部執行董事

黃德几